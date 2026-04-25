D'Verhandlungen fir een Enn vum Iran-Krich leien aktuell jo op Äis. Dat kéint sech awer um Samschdeg nees änneren. D'Wäisst Haus huet matgedeelt, dass hir Vertrieder Steve Witkoff an Jared Kushner um Wee Richtung Islamabad sinn. Den iraneschen Ausseminister ass schonn zanter e Freideg an der pakistanescher Haaptstad. Et zeechne sech schwiereg diplomatesch Gespréicher of. De gréisste Sträitpunkt dierft nach ëmmer d'Strooss vun Hormus sinn, déi jo vum Iran blockéiert gëtt. Den Donald Trump hat eng oppen Duerchfaart vun der Strooss vun Hormus zur Konditioun gemaach fir iwwerhaapt eng Wafferou en place ze setzen. Gläichzäiteg blockéieren d'USA nach ëmmer iranesch Häfen. E weideren därege Punkt um Ordre du Jour ass den iraneschen Atomprogramm.