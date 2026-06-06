"Gesinn den Ament kee Sënn doranner"Wladimir Putin refuséiert Entrevue mam Wolodymyr Selenskyj

Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj bedauert de Refus vum russesche President Wladimir Putin fir eng Entrevue. Leider géif déi russesch Säit op en Neits de Krich wielen, esou de Selenskyj an engem Videomessage. D'Äntwert wier schwaach a géif sécher vill Leit an der Welt enttäuschen. Als Reaktioun fuerdert hien op en Neits méi staark international Mesurë géint Russland.
De russesche President hat e Freideg um Bord vun engem internationale Wirtschaftsforum zu St. Petersburg matgedeelt, hie géing kee Grond fir een Treffe mam ukrainesche President gesinn. De Wolodymyr Selenskyj hat an engem oppene Bréif u säi russeschen Homolog verschidde Propose gemaach, fir bei de Friddensverhandlunge weiderzekommen. Eng vun de Propose war eng perséinlech Entrevue.
Russland huet eegenen Aussoen no an der Nuecht op e Samschdeg Honnerten ukrainesch Dronen interceptéiert, dorënner eng ganz Rei an der Géigend vun der Stad St. Petersburg, wou den Ament en internationale Wirtschaftsforum leeft. Moskau a Kiew hunn hir géigesäiteg Attacken an de leschte Méint erëm eropgeschrauft. Aktuell stagnéieren d'Efforte fir dëse Krich, mat den USA als Vermëttler, op en Enn ze bréngen.