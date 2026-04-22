RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Briefing nom Regierungsrot am Livestream um 12:30 AuerPremier Frieden wäert Tripartite fir Enn Mee oder Ufank Juni annoncéieren

RTL Lëtzebuerg
Zanter dem spéide Moie sëtzt de Regierungsrot beieneen. Um 12:30 Auer mécht de Premier Luc Frieden e Briefing fir d’Press.
Update: 22.04.2026 11:57

Enn Mee oder Ufank Juni gëtt eng Tripartitte aberuff. Dat gouf eise Quellen no e Mëttwoch de Moien am Regierungsrot decidéiert.
Offiziell dierft déi Fro am Laf vun der nächster Stonn beäntwert ginn, wann de Premier Luc Frieden sech nom Regierungsrot äussert. Bis elo huet hien ëmmer drop verwisen, dass et sech bei der Tripartite ëm e Kriseninstrument handelt an de Moment dofir nach net komm wier.
Dat schéngt sech awer lo geännert ze hunn.

Där Meenung ass een op alle Fall bei der CSV, där hire Generalsekretär Alex Donnersbach am RTL-Interview seet, datt een duerch d’Hausse vun den Energiepräisser, ausgeléist duerch den Iran-Krich, op eng Kris histeiert. Gläichzäiteg ënnersträicht hien, dass eng Tripartite keen Allheelmëttel wier.

De Briefing ass fir 12:30 Auer ugesat. Dëse kënnt Dir hei am Livestream suivéieren.

4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.