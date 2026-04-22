Enn Mee oder Ufank Juni gëtt eng Tripartitte aberuff. Dat gouf eise Quellen no e Mëttwoch de Moien am Regierungsrot decidéiert.
Offiziell dierft déi Fro am Laf vun der nächster Stonn beäntwert ginn, wann de Premier Luc Frieden sech nom Regierungsrot äussert. Bis elo huet hien ëmmer drop verwisen, dass et sech bei der Tripartite ëm e Kriseninstrument handelt an de Moment dofir nach net komm wier.
Dat schéngt sech awer lo geännert ze hunn.
Där Meenung ass een op alle Fall bei der CSV, där hire Generalsekretär Alex Donnersbach am RTL-Interview seet, datt een duerch d’Hausse vun den Energiepräisser, ausgeléist duerch den Iran-Krich, op eng Kris histeiert. Gläichzäiteg ënnersträicht hien, dass eng Tripartite keen Allheelmëttel wier.
