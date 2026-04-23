Um 18.20 Auer hat e Motocyclist eng Chute um CR126 tëschent dem Waldhaff an dem Sennengerbierg a gouf dobäi blesséiert. D'Rettungsekippen aus der Stad a vun Nidderaanwen waren op der Plaz.
Kuerz virun 20 Auer dann en Accident op der A6 a Richtung Arel, tëschent der Sortie Capellen an der Aire de Capellen: Hei krute sech zwee Autoen ze paken, d'Secouriste vu Mamer a Kielen hu sech awer ëm kee Blesséierte misse këmmeren.
Net esou d'Stater Rettungsekippen: Kuerz virun 22 Auer ass am Millewee zu Gaasperech e Cyclist mat engem Auto aneneegerannt a gouf dobäi verwonnt.