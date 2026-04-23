RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISMotocyclist gefall, Vëlosfuerer an Automobilist aneneegerannt

RTL Lëtzebuerg
Fir d'Rettungsekippe vum CGDIS gouf et am Laf vun e Mëttwoch nees eng Rei Asätz uechter d'Land.
Update: 23.04.2026 06:32
© Jeannot Ries

Um 18.20 Auer hat e Motocyclist eng Chute um CR126 tëschent dem Waldhaff an dem Sennengerbierg a gouf dobäi blesséiert. D'Rettungsekippen aus der Stad a vun Nidderaanwen waren op der Plaz.

Kuerz virun 20 Auer dann en Accident op der A6 a Richtung Arel, tëschent der Sortie Capellen an der Aire de Capellen: Hei krute sech zwee Autoen ze paken, d'Secouriste vu Mamer a Kielen hu sech awer ëm kee Blesséierte misse këmmeren.

Net esou d'Stater Rettungsekippen: Kuerz virun 22 Auer ass am Millewee zu Gaasperech e Cyclist mat engem Auto aneneegerannt a gouf dobäi verwonnt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.