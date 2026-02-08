RTL TodayRTL Today
Den CGDIS mellt4 Blesséierter bei 3 Accidenter um Samschdegowend

Op der Tréierer Autobunn, an der Stad an zu Uewerpallen hat et e Samschdeg den Owend gerabbelt. Dobäi si véier Persoune verwonnt ginn.
Update: 08.02.2026 07:18
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
D’Ambulanz an de Samu waren am Asaz
Géint 17.15 Auer war an der rue Guillaume J. Kroll an der Stad zwee Autoe matenee kollidéiert. Zwou Persoune si bei deem Tëschefall blesséiert ginn an hu mussen an d’Spidol. D’Pompjeeën aus der Stad an Ambulanzen aus der Stad a vu Beetebuerg waren op der Plaz.

Kuerz no 20.30 Auer ass an der Réidenerstrooss zu Uewerpallen e Gefier op d’Kopp gaangen. De Chauffer ass dobäi blesséiert ginn an an d’Klinik gefouert ginn. Geruff waren d’Ambulanz vu Réiden, de SAMU aus der Stad, an d’Pompjeeë vu Biekerech a Réiden.

Kuerz virun 22.30 Auer ass et op Tréierer Autobunn A1 tëscht dem Tunnel Cents an der Sortie Kierchbierg zu engem Accident komm, an deen dräi Autoe verwéckelt waren. D’Stater Ambulanz a Pompjeeë waren do am Asaz.

