RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kierchbierg De Boulevard Pierre Frieden ass zu enger neier Bus-Gare ginn, fannen Awunner

Lisa Weisgerber
Zanter den Ännerunge Mëtt Dezember hunn 9 Lignen hiren Terminus um Arrêt Simon de Beauvoir a 5 um Arrêt Avalon.
Update: 07.02.2026 19:30
© LIsa Weisgerber

D’Adaptatioune goufen der Verwaltung fir den ëffentlechen Transport no gemaach, fir ënnert anerem d’Liewensqualitéit am Quartier vun der Luxexpo ze verbesseren. Virdrun hätten d’Busser ouni Passagéier dacks iergendwou am Quartier hir Pause gemaach. Lo hätte se eng fest zougeschriwwe Plaz, d’Awunner froe sech awer op d’Strooss virun hirer Dier elo déi Plaz wier.

Kierchbierg: De Boulevard Pierre Frieden ass zu enger neier Bus-Gare ginn
Zanter den Ännerunge Mëtt Dezember hunn 9 Lignen hiren Terminus um Arrêt Simon de Beauvoir a 5 um Arrêt Avalon.

Net nëmmen de Liewensconfort vun de Matbierger aus dem Quartier Kiem huet sech verschlechtert, mee déi aktuell Situatioun kéint och geféierlech sinn. Well d’Bussen no beim Zebrasträife géife stoen, géifen d’Autoen net direkt gesinn, wann een iwwert d’Strooss wéilt goen.

Dass d’Buschaufferen eng Paus maachen, ass normal, mee d’Awunner froe sech, ob dat wierklech an engem Wunnquartier muss sinn. Et géife jo awer aner Méiglechkeete ginn.

Op Nofro vun RTL äntwert d’Gemeng Lëtzebuerg, dass hiren Informatiounen no um nationalen Niveau no Léisunge gesicht géif ginn. Méi kéinte si momentan net soen a verweisen op d’Verwaltung fir den ëffentlechen Transport.

Am meeschte gelies
ALVA mat Rappell
Aktuell Lëscht mat Puddermëllech-Produiten, an deene Cereulid dra ka sinn
Video
8
Grouss Show zu Mailand an zu Cortina d'Ampezzo
Déi 25. Olympesch Wanterspiller hunn offiziell ugefaangen
Fotoen
4
Den CGDIS mellt
3 Blesséierter bei 4 Accidenter um Freidegowend
3
Background am Gespréich (7. Februar)
Elektroauto: Ouni Primme geet et net
Video
Audio
93
Pressiounen op der Uni
PHD-Studente fille sech obligéiert, Bréif ze ënnerschreiwen
5
Weider News
"LGS Thinking Day"
1.500 Guiden a Scouten 24 Stonnen a Beweegung
Video
Fotoen
CGDIS
2 Blesséierter bei 2 Accidenter um Samschdeg am Nomëtteg
Agitéiert Nuecht
Streidereien am Club an op der Strooss
Alkoholkontrolle vun der Police
170 Automobilisten hu musse blosen, 9 Tester ware positiv
Chantier an der Stad
An der Rue de Neudorf gi Beem gehaen
Video
Fotoen
"LGS Thinking Day"
1.500 Guiden a Scouten 24 Stonnen a Beweegung
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.