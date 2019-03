Um Dënschdeg ass d'Konferenz ënnert dem Motto, Stand, speak and rise up, déi vun der Grande-Duchesse organiséiert gëtt, opgaangen.

Op Invitatioun vun der Grande-Duchesse hëlt eng jonk Fra un der Konferenz deel, déi sech mat hirer eegener Stëftung fir d'Rechter vu Fraen a Meedercher asetzt. Mat hirer Famill ass d'Ravda Nur Cuma 2011 aus Syrien geflücht an huet ronn 6 Joer an engem tierkesche Flüchtlingslager gelieft. Aus hiren Erfarungen an hirer Energie ass dunn d'Fondatioun Ravdanur entstanen. D'Monique Kater huet sech mat der 21 Joer aler Fraerechtlerin ënnerhal.

D'Konferenz um Kierchbierg ass en Dënschdeg ugaangen

Stand, speak and rise up. Schwätzen a sech erhiewen an der Lutte géint d'sexuell Gewalt géintiwwer Fraen op Plazen, wou déi politesch Situatioun eng ganz sensibel ass. Ënnert deem Motto huet d'Grande-Duchesse eng Konferenz organiséiert, déi en Dënschdeg um Kierchbierg ageweit gouf. Zil ass et virop de Viol als Krichswaff ze bekämpfen, e Crime, deen a Krichsgebidder leider nees ëmmer méi heefeg ass. Um Forum goufen och Methode virgestallt, mat deenen concernéiert Frae kënne gehollef kréien.

