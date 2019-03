Dat ass de Sujet e Mëttwoch den Owend beim Caroline Mart op RTL Télé Lëtzebuerg an RTL.lu mat ë.a. der Grande-Duchesse an dem Dr. Denis Mukwege.

Si gi Survivantë genannt, d'Affer vu Vergewaltegung a Krichsgebidder! A sou schrecklech all Viol och ass, dës hunn nach eng weider Dimensioun: Si si quasi eng Massevernichtungswaff, bëlleg a grausam nohalteg, well d'Affer, wa se iwwerliewen, hiren Trauma ni lass ginn, hir Famille mat zerstéiert ginn - a genee dat ass gewollt, genee dat geschitt, ouni dass Täter zur Rechenschaft gezunn oder d'Affer entschiedegt ginn.

Wat muss passéieren, fir dass endlech eppes ännert? En Dënschdeg an e Mëttwoch ass en internationale Forum mat villen Experten a virun allem Survivanten, si stinn am Zentrum vum Forum, zwee vun hinnen temoignéieren am Kloertext, grad ewéi d'Grande-Duchesse, op där hir Initiativ dëse Forum organiséiert gouf.

Am Studio reagéieren 3 héichkaräteg Experten, déi sech zanter Joerzéngte fir Mënscherechter asetzen: de Friddennobelpräislaureat Dr. Denis Mukwege, déi international Juristin Céline Bardet, déi 2014 hir eegen ONG gegrënnt huet "We are not weapons of war" (Mir si keng Krichswaffen), an den Dokter, Diplomat a Member vun der Académie française, de Jean-Christophe Rufin, deen als "Grand témoin" invitéiert ass fir d'Clôture vum Forum.

Madame Brigitte Macron assiste au forum #StandSpeakRiseUp et signe l'appel de S.A.R. la Grande-Duchesse pour en finir avec les violences sexuelles dans les zones sensibles. © Cour grand-ducale / FreeLensTV pic.twitter.com/1TjeuLP5qt — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 27. März 2019

VIDEO: Interview Brigitte Macron a Grande-Duchesse Maria Teresa Iwwerraschungsvisitt vum Brigitte Macron e Mëttwoch de Mëtteg um Forum "Stand Speak Rise Up".

D'Invitéen

Dr. Denis Mukwege

Gynekolog, Chef vum Spidol Panzi am Kongo

Friddensnobelpräis 2018

Céline Bardet

Juristin a Mënscherechtsaktivistin

Grënnerin vun der ONG "We are not weapons of war"

Jean-Christophe Rufin

Neurolog, Diplomat, Humanitär

Schrëftsteller, Member vun der Académie française

Weider Reportagen iwwer de Forum

VIDEO: Stand, speak and rise up: D'Konferenz an der Stad D'Grande Duchesse huet eng Konferenz géint sexuell Gewalt vu Fraen organiséiert, déi dësen Dënschdeg um Kierchbierg ageweit gouf.

VIDEO: Stand up: D'Siicht vun enger Fra aus Syrien Mat hirer Famill ass d'Ravda Nur Cuma 2011 aus Syrien geflücht an huet ronn 6 Joer an engem tierkesche Flüchtlingslager gelieft

VIDEO: De ganzen Interview mam Ravda Nur Cuma Déi syresch Fraerechtlerin huet sech de Froe vum Monique Kater gestallt.

De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.