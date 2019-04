Vu Januar bis Abrëll gouf et am Raum Hesper eng Partie Autosbränn.

No RTL-Recherchen huet de Parquet eis confirméiert, datt eng Persoun an Untersuchungshaft sëtzt.

De Communiqué vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre d'un certain nombre d'incendies de voitures dans la commune de Hesperange. (09.04.2019)

L’enquête, qui est menée dans le contexte d’un certain nombre d’incendies de voitures ces derniers mois dans la commune de Hesperange, a permis d’identifier un homme en relation avec ces incendies. Une instruction préparatoire a été ouverte dans le cadre de laquelle le concerné a été entendu récemment par le juge d’instruction. Celui-ci a décidé de l’inculpation et de la mise en détention préventive de l’homme en question.

L’instruction se poursuit.

La présente communication se fait dans le respect des dispositions de l’article 8 (3) du code de procédure pénale, en particulier de l’obligation pour le procureur d’Etat, lorsqu’il rend des informations de l’instruction publiques, de respecter la présomption d’innocence et les nécessités de l’instruction.

Rezent Autosbränn südlech vun der Stad Lëtzebuerg

Wéi der an den Noriichten op RTL scho matkritt hutt, ass et an de leschte Méint méi heefeg zu Autosbränn komm. Vereenzelt kann e Brand duerch eng technesch Pann ausgeléist ginn.