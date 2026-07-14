En Dënschdeg de Moie géint 6:45 Auer gouf der Police e Brand op enger Wiss zu Hollerech gemellt, wou och e puer Hecke Feier gefaangen haten. Kuerz drop konnt eng verdächteg Persoun net wäit vun der Tankstell vun enger Patrull ugetraff ginn, déi e puer Briquete bei sech hat. De Brand konnt duerch d'Pompjeeë vum CGDIS geläscht ginn an e Protokoll gouf erstallt.
Da gouf d'Police um Dënschdegmoien och wéinst engem Déifstall op eng Baustell an der Stad geruff. Déi bis elo onbekannt Täter hate sech duerch d'Baustellen-Ofspärung Zougang zum Site verschaaft an hu vun do eng Rei Aarbechtsmaschinne matgoe gelooss.
Eng Festnam gouf et e Méindeg de Moien dann nach zu Diddeleng, wou sech e Mann virun enger Wunneng opgehalen huet a géint d'Entréesdier geschloe huet. Well hien dobäi géint eng Verweisungsdecisioun verstouss huet a sech net do ophalen dierft, gouf hie vun der Police festgeholl an am Nomëtteg virun den Untersuchungsriichter bruecht.