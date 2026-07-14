RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Éisträichesch Defense-Ministesch op AarbechtsvisittÉisträich wëll sech eventuell u GovSat 2 bedeelegen

Céline Eischen
Déi éisträichesch Verdeedegungsministesch Klaudia Tanner war e Méindeg fir eng Aarbechtsvisitt am Grand-Duché.
Update: 14.07.2026 11:03
© Céline Eischen

Mat militäreschen Éieren ass si vun hirer Lëtzebuerger Homologin Yuriko Backes am Schlass zu Buerglënster empfaange ginn. Um Programm stounge bilateral Gespréicher an och eng Visitt bei der SES.

Och wann Éisträich keen NATO-Member ass, esou wier déi Lëtzebuerger-Éisträichesch Kooperatioun an der Defense eng ënner Gläichgesënnten, esou op d'mannst de Message op der gemeinsamer Pressekonferenz. D'Lëtzebuerger Verdeedegungsministesch Backes begréisst dann och den Interessi un de Lëtzebuerger Satellite-Kapazitéiten:

Yuriko Backes (DP): Wir waren jetzt zusammen bei der SES. Ich glaube das ist auch sehr interessant, diese Firma zu besichtigen. Und wir begrüssen wie gesagt, das Österreischiche Interesse an Luxemburg's Satelliten-Kapazitäten. 

Déi Kapazitéitn wieren och net vu Muttwëll: Besonnesch an Zäiten vu geopoliteschen Tensiounen wier eng reegelbaséiert Kooperatioun ënnerteneen ee wichtege Schratt a Richtung méi europäescher Resilienz, esou d'Klaudia Tanner:

Klaudia Tanner (ÖVP): Es war sehr interessant, heute beim Unternehmen SES uns darüber zu unterhalten, wie eine mögliche Beteiligung Österreichs am Sateliten-Kommunikations-Projekt GovSat 2 ausschauen könnte. Ich glaube es ist wichtig, dass wir die Resilienz unserer staatlichen Kommunikation stärken und dass wir einen wichtigen Beitrag gemeinsam auch leisten zur strategischen Autonomie. 

Och déi aktuell Kooperatioun soll weider ausgebaut ginn, dat och an de Beräicher Weltraum- a Cybersécherheet. Donieft bilt Éisträich och Lëtzebuerger fir Rettungsasätz an de Bierger aus.

Béid Länner hunn e Méindeg eng Letter of Intent ënnerschriwwen, fir d'Kooperatioun weider ze stäerken. Wéi vill Suen déi éisträichesch Regierung awer fir eng méiglech éisträichesch Bedeelegung um GovSat 2 wëll an de Grapp huelen, konnt d'Klaudia Tanner nach net verroden.

© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey
© SIP / Kary Barthelmey

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Zesumme mam Xavier Bettel, Gauthier Destenay an Aspro
Katy Perry a Justin Trudeau op Spadséiergang iwwert de Fëschmaart
Video
Houschter Déckt
Feier laanscht d'N7 - d'Strooss ass nees fräi, kee Blesséierten
Fotoen
Staatsfinanzen presentéiert
Eng Ierfschaft huet d’Tripartite finanzéiert
En Dënschdeg live zu Lëtzebuerg
Huet d'Katy Perry e "Special guest" dobäi?
Fotoen
2
Vermësstemeldung
Den Ahmed Mohamed Noureldin Sedky Abdelkader gëtt gesicht
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Alerte jaune bis e Mëttwochowend
Donnerwiederen en Dënschdeg am Nomëtteg méiglech
Dréchent setzt de Lëtzebuerger Baueren zou
"Beim Mais kéint bis d’Hallschent vun der Recolte feelen"
Video
9
Neien Zentrum
Nidderaanwen plangt neien Duerfkär bis 2050
Fotoen
0
De Marc Ruppert den 13. Juli 2026.
Bilan vu Fokus
Häerz vun der Demokratie wier e Fleegefall
Audio
6
CGDIS-Bulletin
8 Asätz wéinst Bränn e Méindeg den Owend
Waasserwirtschaftsamt
Deels Negativ-Rekorder bei Pegelstänn, Rappell fir spuersame Waasserverbrauch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.