E Méindeg war d'Katy Perry ze gesinn, wéi si Hand an Hand mat hirem Partner, dem fréiere kanadesche Premierminister Justin Trudeau, duerch d'Stad trëppelt, sou wéi hei am Video ze gesinn, iwwert de Fëschmaart.
Mat dobäi ass awer och Lëtzebuerger Prominenz: Begleet gëtt d'Koppel vum Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel, sengem Mann Gauthier Destenay an dem gemeinsamen Hond Aspro.
En Dënschdeg den Owend wäert d'Katy Perry jo um Kierchbierg optrieden, dat am Kader vun de Luxexpo-Open-Air-Concerten.