Bei de waarmen Temperaturen eng Ofkillung mam Schlauch oder eng gutt laang Dusch. Dat deet zwar gutt, mee d’Regierung rifft iwwer d’Waasserwirtschaftsamt dozou op, momentan spuersam mam Drénkwaasser ëmzegoen.
Sollt d’Situatioun sech nach verschäerfen, kënnen d’Gemengen och Verbueter decidéieren. A verschiddene Gemenge gëtt de Waasserverbrauch zum Beispill elektronesch iwwerwaacht. Wa festgestallt gëtt, datt an engem Stot massiv iwwerdriwwe gëtt an Zäiten, wou d’Waasser knapp ass, da kann ee mol eng Geldstrof vu bis zu 250 Euro riskéieren.
Well Dréchent an Hëtzt de Waasserreserven ëmmer méi zousetzen, ass et bis op Weideres och verbueden, Waasser aus de Flëss a Weieren ze huelen. Besonnesch am Éislek si d’Peegele vu verschiddene Gewässer op en nidderege Stand gefall. De Verbuet vu Prelevementer gëllt landeswäit, mat Ausnam vun der Musel.