Nom Doud vum Grand-Duc Jean ass den Haff déi nächst 6 Wochen am Trauer.

Vun e Méinden u kënnen d’Leit dem fréiere Staatschef am Palais déi lescht Éier erweisen.

D'Doudelued vum Grand-Duc gëtt e Sonnden de Mëtten um hallwer 3 vum Schlass-Bierg an de groussherzogleche Palais bruecht. De Convoi geet an der Stad iwwert de Boulevard Royal, d‘Ënneschtgaass an de Krautmaart bis bei de Palais.

D’Leit, déi dem Grand-Duc Jean ee leschten Äddi wëlle soen, kënnen dat déi nächst Woch maachen. Hei déi detailléiert Datumer mat Auerzäiten:

Méindes mëttes vun 2 bis 7 Auer

Dënschdes moies vun 10 bis 12 a mëttes vun 2 bis 7

Mëttwochs vu moies 10 bis owes 7

Donneschdes moies tëscht 10 an 12 a mëttes tëscht 2 a 7

Freides moies tëscht 10 an 12 a mëttes vun 2 bis 4

Am Palais, am Schlass zu Colmer-Bierg an am Schlass zu Fëschbech kënnt Dir ee perséinleche Message an ee Kondolenz-Buch schreiwen.

Schreiwes vum Haff

LE MARECHALAT DE LA COUR COMMUNIQUE :

A la suite du décès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, la Cour grand-ducale prend le deuil pour une durée de six semaines.

I. Transfert de la dépouille mortelle de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean :



Le cercueil du Grand-Duc Jean sera transféré du Château de Berg dimanche 28 avril à 14.30 heures, pour arriver au Palais grand-ducal vers 15.00 heures.

A Luxembourg-Ville, le convoi empruntera le boulevard Royal et la rue Notre-Dame pour finir par la rue du Marché aux Herbes, devant le Palais grand-ducal.

II. Chapelle ardente :



La dépouille mortelle du Grand-Duc Jean sera exposée au Palais grand-ducal de Luxembourg à partir du lundi 29 avril 2019.

Le public désireux de rendre un dernier hommage à Son Altesse Royale est invité à défiler aux jours et aux horaires suivants:

− Lundi 29 avril, de 14.00 à 19.00 heures

− Mardi 30 avril, de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures

− Mercredi 1er mai, de 10.00 à 19.00 heures

− Jeudi 2 mai, de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 19.00 heures

− Vendredi 3 mai de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 16.00 heures

Un livre de condoléances est à disposition du public au poste de garde du Palais grand-ducal, du Château de Berg et du Château de Fischbach.

Au Palais grand-ducal, le public pourra également déposer des messages de condoléances à la sortie de la chapelle ardente.

Pour des raisons de sécurité, les appareils photos, caméras et sacs encombrants ne sont pas acceptés dans l'enceinte du Palais grand-ducal.



III. Messe des funérailles :

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont exprimé le

souhait que le public puisse se joindre à la messe des funérailles célébrée en la

mémoire de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean, qui aura lieu le 4 mai 2019

à 11.00 heures en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

Le nombre de places disponibles étant limité, ces dernières seront attribuées dans

l'ordre d'inscription des personnes intéressées.

A cet effet, celles-ci pourront s'inscrire lundi 29 avril 2019, à partir de 9.00

heures, via le site internet www.monarchie.lu, respectivement au numéro de

téléphone +352 474 874 – 810.

Deux places maximum par inscription validée.

Les personnes souhaitant participer à la messe devront se présenter pour un

contrôle de sécurité munies d'une pièce d'identité entre 8.30 heures et 09.00

heures au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Le laissez-passer vous

sera remis au théâtre. Le transport vers la Cathédrale et le retour vers le

Glacis sera assuré par des navettes.