De Beki ass déi alternativ regional Wärung aus dem Réidener Kanton. 1 Beki ass 1 Euro.

De Beki gëllt am ganze Kanton Réiden a gëtt och vum Gemengesyndikat "Réidener Kanton" ënnerstëtzt. Dës Ënnerstëtzung duerch 10 Gemengen ass a ganz Europa zimlech eenzegaarteg.

Seng Gemeng louch dem fréiere Buergermeeschter vu Biekerech ëmmer besonnesch um Häerz. Fir un dee fréiere Gemengepapp ze erënneren, kënnt eng Spezial-Editioun vun de Beki-Schäiner op de Marché.

Wéi et vun der Associatioun "De Kär" an engem Communiqué heescht, goufe just 150 sou Schäiner am Gedenken un den Initiateur vum Beki hiergestallt.

Sechs verschidde Kënschtler hunn allkéiers ee vun deene 6 ënnerschiddleche Schäiner entworf, déi säi Liewen a säi Wierk erëmspigelen.

Op der hënneschter Säit vun de Schäiner stinn Zitater vum Camille Gira an där, déi hien ëmmer nees gär benotzt huet. D'Schäiner gi vum 23. Mee bis den 9. Juni an der Mille-Galerie, an där aler Millen zu Biekerech ausgestallt.