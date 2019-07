De "Lommelshaff" ass villen Déifferdenger e Begrëff an huet seng Traditioun.

Den Haff, deen zanter kuerzem zum Lëtzebuerger Patrimoine gehéiert an ëm 1900 gebaut gouf, sollt jo virun e puer Joer nach opgerappt ginn. Elo awer kënnt neit Liewen an déi gro Maueren.

D'Kulturjoer Esch 2022 steet och zu Déifferdeng grouss um Menü. Eng 3 Milliounen Euro kéinten d'Renovatioune vum leschte Patrimoine Agricole zu Déifferdeng kaschten.

Virun e puer Joer nach dozou verdaamt, ofgerappt ze ginn, fir Plaz fir Appartementer ze maachen, kéint den Haff dann elo an Zukunft en Treffpunkt fir Jonk an Al ginn, Raimlechkeete fir Veräiner an Artisten bidden, Plaz fir den Theater a Museker an e grousse pedagogesche Permakultur-Gaart.

D'Gemeng Déifferdeng siicht iwwerdeems nach weider Temoignagen. Dës sollen an d'Expo fir 2022 mat agebaut ginn.