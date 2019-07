Um Haff dréint de Persounekarussell nees. Am Mäerz dëst Joer hunn 2 Leit vun der Kommunikatioun demissionéiert, sou de Paperjam.

D'Kommunikatiounsdirektesch Monique Feidt an de Kommunikatiounsberoder Alain Rousseau hunn d'Cour Uganks dës Joers verlooss. Elo dann ee weideren Depart.

Wéi de Business-Zäitschrëft Paperjam en Dënschdeg de Moien schreift, verléisst nämlech och d'Véronique Poujol den Haff.

D'fréier Journalistin war zanter 2016 Beroderin vun der Grande-Duchesse Maria Teresa, dëst fir d'Domainer vu sozialen, humanitären an edukative Projeten.

De Posten vun der Monique Feidt als "Directrice de la Communication" ass iwwerdeem zanter 4 Méint net besat. Am Mäerz war jo och bekannt ginn, datt den Alain Rousseau, dee mat senger Consultance-Firma Tismo fir den Haff geschafft huet, säi Kontrakt "op eegene Wonsch" net weider verlängere géif.

Och de Poste vum Direkter vun der "Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse" ass nach ëmmer vakant: De Mike van Kauvenbergh hat RTL-Sourcen no, nämlech no nëmmen engem Joer vun dësem Posten demissionéiert.