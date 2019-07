D'Bierger hunn e Recht drop gewuer ze ginn, wéi hir perséinlech Donnéen traitéiert ginn, vun der Police, dem Srel, der Arméi oder der Douane.

D'Leit kënne sech direkt un déi concernéiert Entitéit adresséieren, fir un déi néideg Informatiounen ze kommen.

An deem Sënn fënnt ee vum Méindeg un um Internetsite vun der Dateschutzkommissioun eng "lettre type", e Formulaires-Modell, op Basis vun deem een déi viséiert Administratioun ka kontaktéieren.

Den Detail gëtt et op cnpd.public.lu

Hei dës"Lettre-type"

[Votre nom et adresse]

[Nom et adresse de l’organisme auquel vous vous adressez]

[Lieu et Date]

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article 13 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, je vous prie de bien vouloir m’indiquer si des informations me concernant figurent dans vos fichiers informatisés ou manuels.

Dans l’affirmative, je vous demande de me faire parvenir une copie, en langage clair, de l’ensemble de ces données et de me fournir toutes les informations visées aux lettres (a)-(g) du prédit article 13.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

[Nom et signature]