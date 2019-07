Haut sinn 30 bis 33° gemellt. Um Mëttwoch klammen d'Temperaturen dann nach emol ëm e puer grad, vun dohier mellt Meteolux dann och eng Alerte Orange.

Fir en Dënschdeg gëllt bei Temperature bis 33 Grad eng Alerte Jaune. De Wiederdéngscht Kachelmann schwätzt souguer vun Temperature bis 35 Grad um Dënschdeg. An der Nuecht sollen d'Temperaturen op 20 bis 13 Grad falen.

Nodeems fir e Mëttwoch fir dat ganzt Land 33 bis 35° gemellt sinn, un der Musel an un der Uelzecht souguer bis zu 37°, huet Meteolux eng Alerte Orange erausginn. Och hei mellt Kachelmann nach en Tick méi, dat mat 38°.

Den Héichpunkt vun den Temperature gëtt allerdéngs eréischt um Donneschdeg erwaart. Hei musse mer mat bis zu 40° rechnen.

E Freideg sinn dann nach emol 30 bis 37 Grad méiglech, ma de Risk vun Donnerwiedere klëmmt, wat den Dag méi al gëtt.

Um Samschdeg gëtt et da wahrscheinlech eng Ofkillung mat Schaueren an Donnerwiedere bei 24 bis 26 Grad.

Temperaturrekorder an den Nopeschlänner

Bei eisen däitschen Noper rechne se mat enger Hëtztwell, déi all Rekorder kéint briechen. Den Däitsche Wiederdéngscht seet fir d'Saarland a fir d'Muselregioun fir e Mëttwoch Temperature vun ëm déi 40 Grad viraus. En Donneschdeg kéint et de Prognosen no dee wäermsten Dag am Raum Köln, un der Musel an am Saarland ginn. 41 Grad wiere méiglech, heescht et vum Däitsche Wiederdéngscht. Den historeschen Hëtztrekord vu 40,3 Grad kéint ënner Ëmstänn iwwertraff ginn. Wann d'Prognose stëmmen, géif dës Hëtztwell an d'Geschichtsbicher agoen, sou de Spriecher vum Däitsche Wiederdéngscht.

Och bei eise franséischen Noper gëtt mat engem neie Rekord gerechent. An tëscht gëllt fir 59 Departementer eng Vigilance Orange, mellt Meteo France. A verschiddene Stied gëtt mat iwwer 40 Grad gerechent, plazeweis souguer mat 43 Grad. An 73 Departementer hunn d'Leit elo scho Problemer mam Waasser a goufen opgeruff ganz spuersam mam Drénkwaasser ëmzegoen.