RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Hofmarschallin Baillie an der ChamberD‘Maison du Grand-Duc organiséiert sech nei

Pierre Jans
Gutt 8 Méint nom Trounwiessel gëtt d‘Maison du Grand-Duc ëmstrukturéiert. D‘Deputéiert kruten e Méindeg den neien Organigramm an der Institutiounekommissioun presentéiert.
Update: 16.06.2026 08:00
Fotoe stame vum offiziellen Internetsite vun der Cour Grand-Ducale
D'Sasha Baillie am Mäerz 2025, zesumme mam Grand-Duc Henri a mam Prënz Guillaume, deen dee Moment nach Ierfgroussherzog war
© Maison du Grand-Duc

D‘Maison du Grand-Duc organiséiert sech nei - Reportage Pierre Jans

Viru sechs Joer gouf d‘Maison du Grand-Duc an d‘Liewe geruff. Eng Verwaltung, déi de Grand-Duc organisatoresch a logistesch ënnerstëtze soll, oder anescht: Si soll Beruffleches a Privates um Haff trennen. Gutt 8 Méint nom Trounwiessel gëtt d‘Maison du Grand-Duc ëmstrukturéiert. D‘Deputéiert kruten e Méindeg den neien Organigramm an der Institutiounekommissioun presentéiert, wat d‘Volleksvertrieder virop emol begréisst hunn.

De Fraktiounschef vun der CSV Laurent Zeimet, President vun där Kommissioun:

„D‘Maréchale de la Cour war an der Kommissioun an huet eis an aller Transparenz erkläert, ewéi si d‘Maison du Grand-Duc liicht wëll ëmstrukturéieren, fir méi flexibel ze ginn. Si huet dobäi eis vollt Vertrauen an eis Ënnerstëtzung.“

Wéi d‘Administratioun aktuell organiséiert ass, ginn et e puer Onkloerheeten an Iwwerschneidungen. Den Direkter vum Büro vun der Hofmarschallin hat de Protokoll ënnert sech, wat sech mat den Aufgabe vum Aide de camp iwwerschnidden huet. An d‘Infrastrukturen, also de Palais, d‘Schlässer, grad ewéi d‘Garagen an d‘Gäert an de Patrimoine, ewéi Bibliothéik, Archiven a Kollektiounen, goufe getrennt geréiert.

"Do ass also net alles kloer. D‘Leit debrouilléiere sech an et geet virun, mä et ass net optimal."

Sou erkläert et d‘Sasha Baillie, Hofmarschallin zanter knapps annerhallwem Joer. De Capitaine Pierre Schroeder iwwerhëlt als Aide de camp och de Protokoll, well e jo souwisou scho fir d‘Organisatioun an d‘Sécherheet vum Grand-Duc Guillaume responsabel ass. A weider, sou d'Sasha Baillie:

"Andeems mir d‘Infrastrukturen an de Patrimoine regroupéieren, brénge mir ganz logesch an enger Direktioun zesummen, wat d‘Gestioun an d‘Erhale vu Biene betrëfft. Alles wat erhalen, konservéiert a valoriséiert soll ginn, fält domat an ee kohärenten Aufgabeberäich."

Elo gëtt déi richteg Persoun fir dee Posten gesicht.

"D‘Plaz gëtt deemnächst ausgeschriwwen, wann den Arrêté Grand-Ducal dann deementspriechend ugepasst ass."

Nieft der Persoun an dem Pierre Schroeder, gehéieren de Beroder vum Grand-Duc Tim Kesseler an d‘Personal-Directrice Françoise Jaminet zu der Direktioun ënnert der Hofmarschallin. Well den Yves Arend Protokoll-Chef vun der Regierung gëtt, existéiert de Büro vun der Hofmarschallin dann net méi an der aktueller Form. D‘Sasha Baillie soll extern Hëllef kréien, fir déi intern Changementer déi nächst Joren ëmzesetzen.

"Den Ament maachen ech dat eleng. Dat ass éierlech gesot ze vill. Et muss ee säin normalen operativen "daily business" maachen a gläichzäiteg plangen, wou een an enger Organisatioun higeet."

Déi extern Consultatioun muss nach budgetiséiert ginn. Ronn 20 Milliounen Euro d‘Joer huet d‘Maison du Grand-Duc zur Verfügung. Ronn e Véierels geet drop, fir d'Gebaier ze sécheren an a Stand ze halen. Käschten, déi d'Sam Tanson vun déi gréng novollzéie kann.

"Mir hunn dat och hei an der Chamber gesinn, dass dat alles kascht. Mir waarden dann op d‘Presentatioun vun den Zuelen, och am Beräich vun der neier Organisatioun, am Hierscht."

Well déi 120 Mataarbechter vun der Verwaltung an d‘Changementer agebonne goufen a ginn, huet och d‘LSAP-Fraktiounscheffin Taina Bofferding näischt dorun auszesetzen. Grad esou wéineg den André Bauler vun der DP.

"Dat ass de richtege Wee. Wann een esou grouss Changementer um Niveau vun der Struktur wëll maachen, muss een d‘Leit mat abannen. Ech hoffen, dass déi Dynamik ka bäibehale ginn, dass mir an Zukunft net méi mat esou komesche Situatiounen ewéi viru puer Joer um Haff konfrontéiert ginn."

"Et goung jo deemools drëms, méi Kloerheet an d‘Organisatioun vum Haff ze bréngen a Beruffleches a Privates esou wäit ewéi méiglech ze trennen. Do ass een um gudde Wee."

No Ongereimtheeten um Haff hat den deemolege Premierminister Xavier Bettel de Jeannot Waringo Enn Juni 2019 op den Haff geschéckt fir Ënnersichungen. Aus de Konklusioune vu sengem Rapport war och d‘Maison du Grand-Duc entstanen.

Am meeschte gelies
No e sëllege Perquisitiounen
Geschäftsmann a Promoteur Kindy Fritsch wiert sech géint Reprochen
Op der Pompel
D'Präisser vun Diesel a Masutt falen däitlech
No Messerattack zu Ettelbréck
Affer war Curateur vum Täter senger Faillite
Ofännerung vun Accord a leschtem Moment
Den Iran soll Fraise fir de Passage duerch d'Strooss vun Hormus dierfe froen
Video
37
Dee coolste WM-Tricot
Wéi eng Ekipp huet dee coolsten Tricot vun der Futtball-WM?
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Xavier Bettel bestätegt
Paulette Lenert soll Kommissär fir d'Weltausstellung 2030 zu Riad ginn
De Premier Luc Frieden war zu Nidderaanwen bei der Aweiung vum neie Carport dobäi
Energietransitioun an der Gemeng Nidderaanwen
Bis 2050 soll de ganze Gemengenterritoire klimaneutral sinn
Video
Fotoen
2
SAMU war am Asaz
Bei zwee Accidenter goufen um Méindeg den Owend zwou Persoune verwonnt
Invité vun der Redaktioun (16. Juni) - Xavier Bettel
EU ouni Eenegkeet: Kritik un "Kuddelmuddel" bei Israel-Sanktiounen
Video
Audio
2
Nei Fluchgesellschaft um Findel
Etihad flitt véier Mol d'Woch op Abu Dhabi
Video
Fotoen
Montenegrinesche Premier Milojko Spajić zu Lëtzebuerg
Europa wier méi staark mat Montenegro als EU-Member
Video
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.