Zanter iwwer 30 Joer gëtt et de Betrib Lang’s Lights zu Bäerbuerg. Matzen am Häerz vum Duerf huet den Armand Lang déi éischt Hal fir säi Betrib opgebaut.

An dat ganz eleng, ok eleng ass net esou ganz richteg. Him hunn deemools Duerfjonge gehollef. Et war eben eng Zäit, wou d'Duerf nach aneschters war wéi haut.

Fir den Armand war direkt no senger Léier kloer: ween eppes erreeche wëll, brauch en eegene Betrib. Un Iddien, wat een an dem Betrib alles maache kéint, huet et ni gefeelt. An deenen iwwer 30 Joer Betriibsgeschicht gouf sech dacks un de Marché ugepasst, mee ugefaangen huet den Erfolleg mat enger ganz banaler Konstruktioun, enger Stroosseluucht.

Déi ganz Konstruktioun vun esou Maste war deemools senger Zäit viraus. Se sinn nämlech komplett mat engem Schweessroboter gebaut ginn. Trotzdeem huet een awer no enger Zäit gemierkt, dass een als klenge Betrib mat der Konkurrenz aus dem Ausland net mathale konnt.

Dono huet ee sech virun-allem op dat Individuellt vun de Clienten agestallt. Well et wousst ee jo wéinst der Konstruktioun vun de Stroosseluuchten, op wat et ukënnt. Et muss einfach ze produzéiere sinn an trotzdeem esou individuell wéi de Client et wëll. Dowéinst gouf sech scho ganz fréi mat Computertechnik auserneegesat. Mat där kann een nämlech séier komplizéiert Konstruktioune bauen.

An déi ganz Technik mécht et méiglech, virun allem komplex Konstruktiounen am Stol, Aluminium a Glas ze maachen. E Gelänner, eng Paart oder esouguer e ganze Wantergaart kënnen an e puer Deeg ausgeschnidden an zesummegebaut ginn.

Wann ee esouvill individuell Konstruktioune mécht, da mierkt e séier, dass et ganz vill speziell Problemer bei de Clientë ginn an dat heescht all Chantier brauch eng speziell Léisung. Den Isofest, eng Aart Halter speziell fir Gelänner an Isoléier-Fassade festzemaachen.

Déi Léisung huet sech zum Schluss awer als guer net individuell erausgestallt. Haut goufe schonn iwwer 3.000 Isofesten agebaut an e Patent op d'Konstruktioun ugemellt.

Och wann et Zäite gouf, wou de Betrib net esou gutt gelaf ass, war fir den Armand ëmmer kloer: "Ech bleiwen zu Lëtzebuerg." Trotzdeem ass elo no iwwer 30 Joer Betriibsgeschicht e Changement am Gaang. En Nofolger, deen de Betrib iwwerhuele soll, gëtt gesicht an deen ze fannen, ass net esou einfach.

Stroosseluuchten, Paarten, Gelänner, Fassaden, Hausdieren a Villes méi gehéieren haut an de Repertoire vun engem moderne Stolbaubetrib. Fir um Marché ze bestoen, brauch een ëmmer néi Iddien an de Wëllen, besser ze si wéi d'Konkurrenz. A Genau dat ass dem Armand säin Zil, ëmmer e Stéck besser ze si wéi d'Konkurrenz.