Déi Fro gëtt an deenen nächste Joren an engem wëssenschaftlechen Inventaire gekläert.

An aneren europäesche Länner gëtt et sou eppes scho méi laang a wéi de Grand-Duché 201, d'Charta vu Grenada ratifizéiert huet, huet ee sech dozou verflicht, och esou en Inventaire vu sengem gebaute Patrimoine opzestellen.



Net ze Lescht ass dat och am neie Gesetzprojet iwwert de kulturelle Patrimoine virgesinn, deen d'Kulturministesch virun engem Mount virgestallt huet. An den nächsten Deeg weise mer Iech un Hand vu konkrete Beispiller, wéi eng Changementer deen neien Text matsechbréngt.



Um wëssenschaftlechen Inventaire gëtt den Ament scho geschafft an RTL huet d'Ekippe vum "Service des Sites et monuments" en Dag laang bei hirer Aarbecht begleet.

AUDIO: Serie Patrimoine (1) / Reportage Dany Rasqué

Et gi 15 Critèren, no deenen d'Architektin Christina Mayer an hir Ekipp kucken, wa se vun Duerf zu Duerf a vu Gemeng zu Gemeng ginn, fir d'Haiser, d'Kapellen, d'Schoulen, d'Atelieren, d'Weekräizer, jee de ganze gebaute Patrimoine, méi genee ënnert d'Lupp huelen.

Do virdru maache si natierlech schonn eng wëssenschaftlech Recherche an zu Recken an der Gemeng Miersch ass hinnen e fréiere Bauerenhaff opgefall, deen hinnen nawell ganz intressant geschéngt huet, wéi d'Christina Mayer, responsabel beim Services des Sites et monuments fir den Inventaire, erkläert.

Et ass en Haff, deen op all historescher Kaart, déi hei am Land existéiert, mat drop ass. En ass wierklech al. E geet op d'16. oder 17. Joerhonnert zeréck, well et war e Vogteishaff. Dat heescht, do besteet definitiv en historeschen Interêt, dann ass et en Haus, dat ganz authentesch erhalen ass.



Besonnesch un dësem Haff ass awer och, datt en der Strooss de Réck dréint an ee fir d'éischt duerch en impressionnante Bannenhaff muss goen, ier ee bei d'Hausdier kënnt. An un där wollten d'Experte schellen, well et hinnen och ëm d'Struktur an d'Substanz vum Haus geet.

Dofir ass et natierlech wichteg, datt een och dobanne ka kucken. Aus deem Grond probéiere mer och an esou vill Objeten, wéi méiglech, eranzekommen.

Et ass rare, datt d'Proprietäre vun den Haiser d'Christina Mayer an hier Ekipp net eraloossen. Der Famill Felten vu Recken huet et vun Ufank u gefall, datt si sech fir hiren Haff intresséiert hunn, wéi de Claude Felten eis erzielt huet.

Mir ware ganz frou, datt se kucke komm sinn. Mir hunn dat Haus jo mat Begeeschterung restauréiert a waren och frou, fir hinnen dat ze weisen. Et ass ee jo houfreg op dat, wat ee gemaach huet.

D'Famill huet verschidde Sënnen aus den 50er a 60er Jore misste réckgängeg maachen an dacks war et schwéier, fir professionell Hëllef ze fannen.

Meeschtens maachen d'Handwierker gär eppes Fonkelneies. Dat heescht, déi Meescht di sech schwéier, fir eppes Ales ze restauréieren oder si wëllen et ganz riicht maachen, wat an engem alen Haus awer net ëmmer esou evident ass.

Dat wat d'Famill Felten dobanne geschafft huet, huet den Experten awer ganz gutt gefall an dofir kënnt d'Haus och an den Inventaire dran. An der Gemeng Miersch ass een nach net fäerdeg, am Contraire zu deem aus der Gemeng Helperknapp a Fiels. An an d'Fiels huele mer Iech am zweeten Deel vun eiser Serie matmat.

PDF: Kritèren, fir dass en Objet als Patrimoine Architectural ka gëllen

D'Biller vu Récken, déi gesitt der den Owend och am Journal op der Tëlee.