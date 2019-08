Zu Wäiswampech kann een um Sonndeg un engem consultative Referendum deelhuelen, a sech fir oder géint e groussen Hotel- a Fräizäit-Komplex ausschwätzen.

Den Tourismus-Projet laanscht de Séi, vu 50 Milliounen Euro Invest, gesäit eng 100 nei Vakanzenhaiser an en Hotel mat 90 Zëmmer, dat op 20 Hektar.

250 Ënnerschrëfte wieren néideg gewiescht, fir et zu engem Referendum iwwert de Projet an der Gemeng kommen ze loossen. D’Initiateuren hunn der eng 430 beienee kritt. Dat ass net grad d’Halschent vun alle walberechtegte Leit an der Gemeng. Zu Wäiswampech si ronn 1.000 Wieler ageschriwwen.

Enn Abrëll hat d’Biergerinitiativ eng Informatiounsversammlung aberuff, wou decidéiert gi war, esou e Referendum ze envisagéieren. De Projet wier ville Leit an der Gemeng net genuch duerchduecht, an net nohalteg genuch.

De Referendum ass wéi gesot consultativ an de Schäfferot behält um Enn d’Decisioun.

D'Fro ass esou formuléiert:

Sind Sie einverstanden mit dem Projekt "Suneo Park", begreifend unter anderem ein Hotelkomplex mit ca. 90 Wohneinheiten zwischen den Seen und ca. 100 Ferienhäuser auf dem Areal des Campings in Weiswampach, dies während 99 Jahren ?

Set dir averstane mam Projet "Suneo Park", begräifend enner anerem en Hotelkomplex mat ca. 90 Wunneenheeten teschend de Seeën an ca. 100 Vakanzenhaiser um Areal vum Camping zu Wäiswampech, dëst iwwer 99 Joer ?

Êtes-vous d'accord avec le projet "Suneo Park", comprenant entre autre un complexe hôtelier de ca. 90 unités d'habitation entre les lacs et ca. 100 maisonnettes de vacances sur l'aréal du camping à Weiswampach, ceci pendant 99 ans ?

Reportage aus dem November 2018