Den Denkustouss dozou huet eng parlamentaresch Fro vun der CSV d'lescht Woch ginn.

Eng besser Iwwersiicht am urbane Raum, méi Respekt virum Polizist an e méi séiert Agräifen a brenzelege Situatiounen. Et géif villes ginn, wat dofir géing schwätzen.

Et kennt een d'Biller aus dem Ausland. De Polizist um Päerd bei de grousse Manifestatiounen. Sief dat op engem G7-Sommet, beim Futtball, oder de gréisseren Demonstratiounen.

Traditioun huet dës Presence, virun allem an den USA a Groussbritannien. Ma och bei eise belschen a franséischen Noperen huet d'Unitéit um Päerd ëmmer méi Succès, esou den CSV-Deputéierten an Auteur vun der parlamentarescher Fro, Serge Wilmes: "D'Belsch ass jo ganz reputéiert dofir zu Bréissel. Et huet jo och Avantagen, et ass net ëmsoss, datt déi dës Unitéiten nach hunn. Den Avantage ass, de Polizist sëtzt méi héich, en huet e vill besseren Iwwerbléck, wat ronderëm geschitt. D'Päerd ass en Déier, wat ganz imposant ass, et straalt eng Autoritéit aus. Op der anerer Säit och eng Sympathie, vill Leit hu Päerd ganz gären."

Grad an de Stied hätte se sech als eng effikass Mesure bewisen. An et wier een esou séier ewéi e Polizist um Vëlo duerch d'Foussgänger-Passagen an d'Parken. Eng Collaboratioun mat der Belsch wier virstellbar. "Esou wéi de Kanton Genève dat gemaach huet. Deen huet nämlech 2018 elo nees eng Unitéit op de Päerd lancéiert. An déi hu sech an der Belsch ausbilde gelooss a mat der Belsch e Pilotprojet op d'Bee gestallt, wou se encadréiert gi sinn an op déi belsch Expertise konnten zeréckgräifen. Lëtzebuerg kéint dat och esou mat de Belsch maachen."

D'Päerd kéinten ugangs och vu Private-Ställ kommen. "Fir op Genève nach eng Kéier zeréckzekommen. Déi hunn eng Kooperatioun mat private Ställ gemaach, fir datt d'Police net direkt muss eng ganz Infrastruktur opriichten. Och zu Lëtzebuerg hu mer vill Leit, déi Ställ a Päerd hunn."

Präislech wier et verdaulech. Zu Etterbeek zum Beispill, e Viruert vu Bréissel, huet een 8 Police-Patrullen um Päerd gelount. De Budget: 55.000 Euro d'Joer.