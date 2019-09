Den 9. August gouf et en Tornado hei am Land. Eng vun de Gemengen, déi et uerg getraff hat, ass Käerjeng. Wéi ass d'Situatioun am Moment?

Mir hu geruff an aus dem ganze Land sinn d'Leit komm, seet de Buergermeeschter Michel Wolter. Et gouf eng grouss Solidaritéit. 11'000 Stonnen Asaz an Hëllef goufe gezielt. Zum Beispill vum Service Technique, de Pompjeeën, der Arméi oder de Bëschaarbechter a Fierschteren. Derbäi kommen nach d'Stonne vun de Betriber an de Fräiwëllegen.

De Schued ass och haut nach ëmmer grouss. Zu Käerjeng sinn eleng 11 Gebaier vun der Gemeng beschiedegt ginn, sou de Michel Wolter. Am meeschte wieren hei d'Sportsinfrastrukturen a Fussballterraine betraff. Vu 14 Luuchtepottoen hunn der 9 missten aus Sécherheetsgrënn ofgerappt ginn. Dobäi kommen 2 Diech, déi hu misste frësch gemaach ginn.

AUDIO: Michel Wolter - Sportinfrastrukturen

Een Ament hu 50 Leit missen an Hotelle placéiert ginn. Aktuell liewe just nach zwou Famillen an Hotellen...déi meescht Leit wollte wann et nëmme geet doheem bleiwen. D'Leit géifen net där erausgoen aus hirem Doheem. Do wou den Daach fort war, de Rez-de-chaussée awer nach an der Rei war, hunn d'Leit sech arrangéiert. Dacks sinn dës Fäll och vun den Daachdecker als éischt behuewe ginn.

AUDIO: Michel Wolter - Situatioun mat den Haiser

Och déi Leit, déi an den Hoteller sinn, goufe prioritär behandelt. Zur Zäit géife ronn 6 Haiser net kënne bewunnt ginn, dës sollen an de nächste Méint awer nees an en Zoustand gesat ginn, dass hei nees Leit kënnen dra wunnen.

Uganks d'nächst Joer wéisst een ewéi héich de genee Schued fir d'Gemeng ass. En dierft an Milliounen héicht léien. Elo leit d'Rechnung awer scho fir ewéi vill Stonnen investéiert goufen. Vill Stonne goufen nom Tornado geschafft.

„Mir sinn elo bei Ronn 11.000 Stonnen déi mer opgeschriwwen hunn vu verschiddenen Organismen déi eis do gehollef hunn ouni awer datt mer kennen e komplette Bilan maachen. D'Hëllef vun de Betriber an de ville Fräiwëllege konnte mir vun der Gemeng aus net notéieren.“

Grouss Hëllef koum virun allem vum CGDIS, der Arméi, an och de Bëschaarbechter.Déi 400.000 Euro un Doen déi bei der Gemeng Käerjeng erakoume sollen no Verhandlunge mat der Caritas an der Croix Rouge verdeelt ginn. Ma et waart een den Ament awer nach op Decisioune vun den Assurancen.