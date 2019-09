Um Freideg kënnt d’Regierung fir den 1. Ministerrot no der Summerpaus beieneen. Dominéiert gëtt déi Sëtzung vum Malaise vum Félix Braz.

De Vizepremier a Justizminister hat virun zwou Wochen, den 22. August, an der Belsch en Häerzinfarkt gemaach. Säin Zoustand ass zanterdeem "eescht" a "grave". Hie läit op der Intensivstatioun, gouf och schonn an en anert Spidol an der Belsch verluecht.

U sech sollt nom Regierungsrot fir d’Rentrée e Barbecue zesumme mat der Press sinn. Deen ass ofgesot ginn an op nächsten Donneschdeg verréckelt ginn.

Amplaz gëtt et um 12 Auer um Freideg de Mëtteg e Briefing vum Premier Xavier Bettel.

Do dierft et ënnert anerem drëms goen, wéi et elo weider geet am Justizministère. Eisen Informatiounen no soll d’Kultur- a Logementsministesch Sam Tanson de Justizressort fir de Moment iwwerhuelen. Si huet Droit studéiert.

A Regierungskreesser geet een dovunner aus, datt de Felix Braz laangfristeg wéinst sengem eeschte Gesondheetszoustand muss ersat ginn.

D’Nominatioun vun engem neie grénge Regierungsmember muss da parteiintern gekläert ginn. De méiglechen Ersatz muss aus dem Südbezierk kommen.