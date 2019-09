Et feelt un Dokteren, an hei am Land kéint d’Situatioun méi schlëmm ginn, well och bal d’Hallschent vun den Dokteren hei am Land iwwer 55 Joer al ass.

De Manktem un Doktere war e Samschdeg um Bord vum "Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem" op der Uni um Belval ee vu villen Themen. Hëllefe soll ënnert anerem e Bachelor, ee Studium vun 3 Joer, an der Medezin vun nächstem Joer un. Den Direkter vum "Enseignement médical" op der Uni, de Professer Gilbert Massard sot hie géing hoffen, datt dat entspriechend Gesetz Ufanks dës Joers gestëmmt gëtt. D’Uni wier op jidder Fall prett, fir de Studium unzebidden a souguer weider Spezialitéiten an d’Ae ze faassen. D’Lëtzebuerger Associatioun vu Medizinstudente wëll méi wäit goen. De Frédéric Schwarz, President vun der ALEM, huet op en neits e Master gefuerdert. Op der Konferenz e Samschdeg de Moien um Belval goufe weider Revendikatioune formuléiert. Vum President vun der AMMD (Doktesch- an Zänndokteesch-Associatioun), den Alain Schmit war et den Appel un d’Politik fir d’Strukturen un d’Digitaliséierung an aner Technologien unzepassen. De President vum Collège médical, de Pit Buchler, deen huet dofir plädéiert, datt déi ganz "Nomenclature" op de Leescht geholl gëtt. D’Tarifikatioun wier beispillsweis ganz héich fir gewëss technesch Akten, mä ganz geréng fir déi sougenannt "sprechende Medizin". Bëssen enttäuscht war een um Belval, datt de Gesondheetsminister Etienne Schneider seng Präsenz kuerzfristeg ofgesot huet. Mä zefridden ass een am Milieu, datt hien eng Bestandsopnam gemaach huet. Well déi lescht 5 Joer, wier vill ewechgekuckt ginn. Méi a Bild an Toun den Owend am Journal op der Tëlee.