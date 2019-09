Et ass eng Première fir d'kathoulesch Kierch zu Lëtzebuerg, e Sonndeg am Nomëtteg gëtt de Leo Wagener zum Weibëschof consacréiert.

Fir dës feierlech Zeremonie deplacéiere sech e Sonndeg, nieft dem Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich, weider 9 Bëscheef op Lëtzebuerg, dorënner d'Bëscheef vu Metz, Léck, Oochen an Tréier.

D'Mass konzelebréieren, nieft dem Mgr Hollerich, de fréieren Äerzbëschof Fernand Franck an de Limburger Bëschof Georg Bätzing. Ënnert de geeschtlechen Invitéen ass och den apostoleschen Nuntius bei der EU, deen zu Bréissel siegéiert.

D'Annonce, datt de Leo Wagener dem Jean-Claude Hollerich als Weibëschof wäert zur Säit gestallt ginn, war de 24. Juli bekannt gemaach ginn. Onerwaart huet de Poopst François dunn op Fouersonndeg zu Roum annoncéiert, datt de Jean-Claude Hollerich wäert zum Kardinol genannt ginn. Dës Zeremonie ass den nächsten Sonndeg am Vatikan.

D'latengesch Bëschofsdevise vum Leo Wagener ass "ad Fontes fidei" - also: zu de Quellen vum Glaawen.

An der Zeremonie e Sonndeg de Mëtteg kritt de Leo Wagener mat der Mitra, dem Rank an dem Staf d'Symboler vun engem Bëschof feierlech iwwerreecht.

De Leo Wagener gouf 1962 zu Ettelbréck gebuer a war ënner anerem Geschtlechen zu Dikrech, Steebrécken an zu Bouneweg. 2015 war hien zum Generalvikar ernannt ginn. Hien ass ënner anerem och Aumônier vun de Foulards Blancs vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten.

D'feierlech Wei vum Leo Wagener zum Weibëschof ass um 15 Auer an der Kathedral - d'Diere sinn vu 14 Auer un op.

Et séngt d'Maîtrise vun der Kathedral ënnert der Leedung vum Marc Dostert, mat un der Uergel dem Organist Paul Breisch, deen speziell fir den Dag vun Haut och e Lidd komponéiert huet, dat nom Verdeele vun der Kommunioun gesonge gëtt.

D’Bëschofswei gëtt op RTL.lu an op den Appen am Livestream gewisen.

Schreiwes vu Cathol

BËSCHOFSWEI VUM MGR. LEO WAGENER DËSE SONNDEG



Dir Dammen an Hären,



D’Bëschofswei vum Mgr. Leo Wagener ass dëse Sonndeg, den 29. September, um 15 Auer an der Kathedral zu Lëtzebuerg.



Hei nach e puer Informatiounen fir Iech am Virfeld.



D’Kathedral ass vu 14:00 Auer un op. De Public gëtt gebieden, iwwer d’Entrée Ënneschtgaass (Rue Notre-Dame) eranzegoen a bis 14:45 Auer an der Kathedral Plaz ze huelen.

Nieft dem Haaptkonsekrator, dem Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich, an de Matkonsekratoren, de Mgr. Fernand Franck, emeritéierten Äerzbëschof vu Lëtzebuerg, an de Mgr. Georg Bätzing, Bëschof vu Limburg, huelen dës Bescheef un der Bëschofswei vum Mgr. Leo Wagener deel:

Mgr. Alain Paul Lebeaupin, Äerzbëschof, apostoleschen Nuntius bei der EU

Mgr. Rémy Vancottem, emeritéierte Bëschof vun Namur

Mgr. Heinrich Mussinghoff, emeritéierte Bëschof vun Oochen

Mgr. Christophe Lagleize, Bëschof vu Metz

Mgr. Helmut Dieser, Bëschof vun Oochen

Mgr. Jean-Pierre Delville, Bëschof vu Léck

Mgr. Robert Brahm, Weibëschof zu Tréier

Mgr. Jean-Pierre Vuillemin, Weibëschof zu Metz

Weider huelen deel:

Dom Michel Jorrot, Abt vu Clierf

Mgr. Fabrice Rivet, apostolesch Nuntiatur fir Lëtzebuerg

P. Manuel Barrios Prieto, Generalsekretär vun der COMECE

Metropolit Athenagoras Peckstadt, ökumenescht Patriarchat, orthodox Kierch



D’Bëschofsdevise vum Mgr. Leo Wagener heescht: AD FONTES FIDEI – ZU DE QUELLE VUM GLAWEN – AUX SOURCES DE LA FOI. De Woppe vum Weibëschof fannt Dir elo op: https://cathol.lu/article8133



De musikalesche Programm an d’Heftche vun der Bëschofswei fannt Dir elo ënnert dësem Link: https://cathol.lu/article8137