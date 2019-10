D’Patronat wëllt an der Tripartite net méi verhandelen, mä just nach dialogéieren.

D’Dräierverhandlungen hätten de Patronen an de leschte 40 Joer kaum eppes bruecht. Dat sot den UEL-President Nicolas Buck am Face-à-Face op der Télé.

Fir den André Roeltgen, OGBL-President, ass dat eng falsch Duerstellung vun der Geschicht an ee klore Réckschrëtt. Hie mécht en dréngenden Appell un d’Patronen, un de Verhandlungsdësch zréckzekommen. Hannergrond ass de rezenten Eclat am CPTE, dem Comité permanent du travail et de l’emploi, wou d’Patronat annoncéiert hat, net méi iwwert Aarbechtsrecht an der Dräierronn wëllen ze verhandelen.

D’Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP gesinn doranner ee Boykott vum Lëtzebuerger Sozialmodell an hunn eng Protestmanifestatioun den 19. November annoncéiert.

De Face-à-Face tëscht dem André Roeltgen an dem Nicolas Buck e Mëttwoch den Owend géint 20 Auer nom Journal op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.