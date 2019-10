Um Dënschdeg den Owend wollt e Mann bei seng Ex-Frëndin an d'Haus. D'Fra wollt dat net.

Doropshin huet de Mann sech mat enger klenger Waff an d'Broscht geschoss. Hie gouf am Spidol operéiert an ass net a Liewensgefor. Der Fra ass näischt geschitt. D'Waff gouf saiséiert.