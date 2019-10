E Schüler aus dem Péitenger Lycée huet en Donneschdeg e "Shooting" ugekënnegt. Dat huet eis den Erzéiungsministère op Nofro hi bestätegt.

Eenzel Matschüler hunn de Message matkritt an hunn d'Direktioun vum Lycée alarméiert. Den Direkter huet direkt d’Police ageschalt. D’Police huet de betraffene Schüler en Donneschdeg matgeholl.

De Schüler ass um Freideg net an der Schoul, et besteet also absolut keng Gefor, präziséiert den Erzéiungsministère.

D’Enquête leeft.