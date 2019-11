Google wëll zu Biissen an 2 Phasen en Datenzenter bauen. Dëst wier zwee Mol en Investment vu ronn 600 Milliounen Euro, sou d'Responsabel am RTL-Interview.

Doduerch géingen och vill Aarbechtsplaze geschaaft ginn, hu se am Gespréich betount.

Zanter Juli 2017 zirkuléiert zu Lëtzebuerg de méigleche Bau vun engem Google-Datazenter zu Biissen. Virop huet d'Politik ëmmer nees annoncéiert, datt den Internetris sech elo géif néierloossen. Déi lescht Zäit war et méi roueg ginn, bis virun e puer Deeg eng Biergerversammlung fir dësen Donneschdeg annoncéiert gouf. De Jeannot Ries an de Pierre Weimerskirch hunn am Virfeld mat de Responsabele vu Google zu Bréissel iwwert hir Pläng fir Biisse geschwat.

De Fabien Vieau, Responsabel fir d'Entwécklung vun den europäeschen Datazentren, iwwert den aktuelle Stand:

Google huet säin europäesche Siège an engem moderne Bëtonsgebai matten a Bréissel tëscht dem Europäesche Parlament an der Kommissioun. Bannen déi typesch Google-Atmosphär, an der Receptioun leeft Rockmusek, iwwerall sti Planzen an un der Mauer de Logo vum Internetgigant. No bausse gëtt ee sech als modern an hype. Vill no bausse kommunizéiere wëll een net, sou d'Strategie, déi vu Kalifornien aus zanter Jore propagéiert gëtt. Sou verwonnert et net, datt et elo iwwer 2 Joer gedauert huet, bis ee sech zum méigleche Projet vun engem Datazenter am Grand-Duché positionéiert.

Eng vun de Froen, déi aktuell am Raum steet, ass déi vum "Wéi soll den Datazenter gekillt ginn?". Déi plausibelst Pist wier den Ament, Waasser aus der Uelzecht ze benotzen.

Aktuell ass een nach an der Prozedur, de PAP huet ee mëttlerweil agereecht. Enn vun dësem Mount kritt d'Ëffentlechkeet Asiicht an den Dossier. Fir de Frederic Descamps, Manager vum Datazenter vu Saint Ghislain an der Belsch, ass et den Ament schwiereg, de Projet bis an de leschten Detail ze presentéieren. D'Technologie géif sech enorm séier weiderentwéckelen.

Dësen Donneschdeg um 18 Auer huet den Internetgigant op eng Informatiounsversammlung op Biissen invitéiert.

