En Dënschdeg den Owend gouf de Gesetzesprojet an der Chamber iwwert d'Ofschafe vun der 80-80-90-Reegel ugeholl.

Mat der Reform vum Stage fir d'Staatsbeamte gëtt dëse vun 3 op 2 Joer gekierzt an d'Beamte kréien wärend hirem Stage e komplette Salaire bezuelt. Dës Dispositioun ass retroaktiv op den 1. Januar 2019 a gëllt och fir déi Leit, déi aktuell nach an hirer Stagezäit sinn. Donieft gëtt och d'Zäit, déi een am Secteur privé geschafft huet, komplett ugerechent, wann een an de Secteur public wiesselt.

Ronn 1.300 Leit, déi beim Staat schaffen, si vun dëse Changementer betraff.