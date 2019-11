Ënner anerem gëtt de Récktrëtt vum Chef d'Etat Major Alain Duschène gefuerdert an et soll eng Arméisektioun an de Lycée kommen.

D'Police- an Arméisgewerkschaft schéisst schaarf géint d‘Direktioun vun der Police an géint den Etat Major vun der Arméi. D'Police géif den Ament kollabéieren, esou sot de President Pascal Riquier um Conseil des Delegués vum Beruffssyndicat vun der Force Publique. D‘Policebeamten an alle Servicer uechter d’Land géifen drastesch Iwwerstonne maachen. Hir Sécherheet an déi vun de Bierger wär net méi garantéiert.

D'Arméi hätt gläich méi Ween ewéi Zaldoten, esou eng Ausso um Kongress. D'Viraussetzung fir an d‘Arméi ass jo eng 11ème. Dat wär der SPFP ze héich an d‘Arméi wär doduerch fir vill Jonker net méi interessant. D‘Gewerkschaftler fuerderen, dass eng Arméisektioun an d‘Lycéeë kënnt, fir den Härebierg nees opzewäerten.

SPFP fuerdert decidéiert de Récktrëtt vum Chef d'Etat Major Alain Duschène. D‘Gewerkschaft reprochéiert him, hire Vizepresident a President vun der Arméisgewerkschaft Christian Schleck wéinst deem sengem syndikalen Engagementer versat an ënner Drock gesat ze hunn.