Um Boulevard Royal war et zimmlech naass ginn an dat war net just d'Schold vum Reen.

No Waasser gebuert hu se an der Stad net. D'Waasser war hei ausgetrueden, ma de Problem konnt séier ënner Kontroll bruecht ginn. Donieft hunn awer d'Leit a verschiddene Gebaier gemierkt, datt et no dësem Tëschefall Problemer mam Drénkwaasser gouf. Ma och dee Problem war RTL-Informatiounen no séier geléist. © RTL Mobile Reporter Mike Thomé