Wéi traditionell fir d'neit Joer ass de Premierminister e Mëttwoch den Owend Invité bei de Kolleege vun der Tëlee.

Am Interview mam Caroline Mart kuckt de Xavier Bettel zeréck op e Joer 2019, dat, vun Dateschutz bis Klimaschutz, mat Schicksalsschléi a Skandaler, net ëmmer einfach war.

Nom Vize- a Justizminister Félix Braz sengem Häerzstëllstand am August hunn déi Gréng sech nei missen opstellen. D'lescht Woch huet d'LSAP hir nei Ekipp presentéiert, fir wann de Vize-, Wirtschafts- a Gesondheetsminister Etienne Schneider am Februar d'Regierung verléisst. Aus Bettel-Schneider-Braz gëtt Bettel-Kersch-Bausch. Vun der Dateschutz-Affär iwwer Gaardenhaischen op E-Mail-Gate huet déi blo-rout-gréng Majoritéit sech am leschte Joer awer och an e puer Skandaler veräntwere missen.

D'thematesch Schwéierpunkten an der Politik louchen dëst Joer kloer beim Klimaschutz a beim Logement. Staark verbonne mat béide Punkten ass d'Fro, ob d'Lëtzebuerg wirtschaftlech an demografesch weider wuesse kann, wéi bis elo. Muss d'Wuesstemsdebatt an Zukunft mat méi Rou a seriö gefouert ginn, fir den Erausfuerderunge gerecht ze ginn?

