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Och ee Fall an engem SpidolFra huet an der Nuecht op e Méindeg an der Uewerstad randaléiert

RTL Lëtzebuerg
An der Nuecht op e Méindeg huet d'Police géint 2:40 Auer an der Uewerstad missen intervenéieren, nodeems hinnen eng Fra gemellt gi war, déi op der Terrass vun engem Café an der Rue de la Poste randaléiere géif.
Update: 15.06.2026 13:28
© Laurent Weber

Op der Plaz huet d'Police d'Fra ugetraff. Si hat offensichtlech ze déif an d'Glas gekuckt a gouf doropshi gebieden, d'Plaz ze verloossen. An engem éischten Ament huet et ausgesinn, wéi wa si dat och géif maachen. Ma kuerz Zäit drop gouf et fir d'Beamten een Déjà-vu. D'Fra war zeréck a wollt bemol net méi op d'Poliziste lauschteren. Dowéinst, a well si staark alkoholiséiert war, koum si an den Arrest.

Et war net deen eenzege Fall vu Randal deen Owend. Och an engem Stater Spidol gouf et onangeneem, wéi ee Mann an der Urgence aggressiv gouf. Och hei koum d'Police op d'Plaz an de Mann gouf no enger Ënnersichung vun engem Dokter mat an den Arrest geholl.

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