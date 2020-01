D'Police sicht no Leit, déi e Samschdeg eng Ausernanersetzung tëscht engem Automobilist an engem Vëlosfuerer gesinn hunn.

Géint 18 Auer sinn op der Héicht vun der Zigarettefabrick zu Ettelbréck zwou Persounen unenee geroden. Well den Autoschauffer ee Cyclist op d'Busspuer gedrängt huet, wollt deen de Mann am Auto dorobber uschwätzen. Wéi de Vëlo virun him stoung, soll de Chauffeur 2 mol an dat hënnescht Rad vum Vëlo gerannt sinn, esou datt dee beschiedegt gouf. Zéien, déi dës Zeen gesinn hunn, solle sech bei der Police vun Dikrech mellen.

Op Uerder vum Parquet goufe e Samschdeg op 3 Plazen an der Stad Alkoholkontrolle gemaach. 165 Automobilisten hu misste blosen. Bei 5 war deen Test positiv. Eng Persoun huet misste kucke wéi se heem koum, si krut nämlech de Permis op der Plaz ewech geholl.

D'Police gouf e Samschdeg an d'Rue de la Reine an der Stad geruff, do war e Mann opfälleg ginn an huet an der Ëffentlechkeet gekifft. Wéi d'Beamten de Mann wollten zur Ried stellen, ass dee fir d'éischt fortgelaf, dunn awer nees a Richtung vun de Poliziste gerannt an huet do eng Beamtin mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen.

De Mann, deen zimmlech aggressiv war, gouf mat op de Büro geholl. Do huet sech erausgestallt, datt hie Wäertsaachen dobäi hat, déi hie méi fréi am Owend enger Persoun op der Stater Gare geklaut hat. De Parquet gouf informéiert.