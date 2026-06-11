RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (11. Juni)Dr. Monique Reiff, Presidentin vun der Associatioun vun de Spidolsdokteren

Annick Goerens
En Donneschdeg de Moien ass d'Moderniséierung vum Gesondheetsystem Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 11.06.2026 06:00

Méi ambulant Behandlungen, nei Doktesch-Gesellschaften an eng Versuergung méi no beim Patient: D'Regierung wëll mam Gesetzesprojet 8760 de Gesondheetssystem moderniséieren an d'Spideeler entlaaschten. Wat soen déi salariéiert Spidolsdokteren dozou? Féiert de Projet zu méi Effizienz oder riskéiert en, d'Spideeler ze schwächen? Doriwwer schwätze mer en Donneschdeg de Moin mat der Presidentin vun der Associatioun vun de Spidolsdokteren. D'Dokter Monique Reiff ass kuerz no 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Bei der LSAP rumouert et
D'Liz Braz huet refuséiert, fir hir Fraktioun an der Chamber ze schwätzen
Audio
54
Autonom Mobilitéit
Zu Biissen fuere 5 "Roboter-Taxien", spéider bis zu 30 am Land
19
Finanzminister Gilles Roth
“Et ass net gutt, wa mer all Mount 10-12.000 Leit op dem Knuedler stoen hunn”
Video
7
Ministesch gëtt Erkläerungen
Manner Spidol, méi ambulant Strukturen: Versuergung méi no beim Patient
Audio
22
Zeienopruff
Zu Keel Sue mat geklauter Bankkaart opgehuewen
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Punkt fir Punkt iwwert den Tripartitesaccord
Erklärungen zu de Steierkreditter an den Hëllefe bei den Energiekäschten
Video
Finanzminister Gilles Roth
“Et ass net gutt, wa mer all Mount 10-12.000 Leit op dem Knuedler stoen hunn”
Video
7
CGDIS mellt
Zwee Blesséierter bei zwee Accidenter um Mëttwoch de Mëtteg
Péiteng
Bei der Gare gouf e Mann mat engem Messer gemellt
Europäesch Léisung erwënscht
Elisabeth Margue plädéiert fir "pragmatesch" Approche zur digitaler Souveränitéit
Fotoen
0
Punkt fir Punkt iwwert den Tripartitesaccord
Erklärungen zu de Steierkreditter an den Hëllefe bei den Energiekäschten
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.