D'Statistike schwätzen zanter Joren eng kloer Sprooch. De Grand-Duché läit am Verglach zu anere Länner däitlech iwwert der EU-Moyenne.

An dat mat alle gesondheetleche Risiken, déi de Konsum mat sech bréngt. An awer huet den nationalen Alkoholplang laang op sech waarde gelooss. Zanter 10 Joer ass den Text an der Pipeline. 2018 wier e prett gewiescht. Op den Instanzewee ass den Aktiounsplang virun de Walen nawell net geschéckt ginn.

E Freideg elo soll den nationalen Alkoholplang duerch de Regierungsrot goen. Een, deen an der Vergaangenheet mat um Plang geschafft huet, ass de Psychiater Paul Hentgen. Dem Suchtexpert no kann traditionell op 3 Achse agéiert ginn: éischtens via Publicitéit a Marketing, déi méi streng kontrolléiert ginn, zweetens d'Sensibiliséierung, déi verstäerkt gëtt, an drëttens d'Accesibilitéit limitéieren, wou een iwwerall Alkohol kafe kann an de Präis.

Extrait Paul Hentgen

Paul Hentgen: "E misst méi deier ginn. De Problem ass just, maacht den Alkohol méi deier, da stellt sech just d'Fro: ass et elo dee gudde Moment? Elo geet Rieds vun den Ökotaxen. Elo kënnt dann nach eng Alkoholtax an da kënnt dëst an da kënnt dat. An do weess ech net, och politesch, wéi een dat kéint managen, fir dat grad elo ze maachen. Et ass och net u mir, fir dat weider auszeféieren a scho guer net ze decidéieren. An och glécklecherweis gewëssermoossen. Ech kann Iech just soen, et ass awer dat, wat funktionéiert. Dat an déi aner genannte Moossnamen."

Méiglech Pisten, déi an der Vergaangenheet och an der Diskussioun waren, datt de Mindestalter, vu wéini un een Alkohol consomméieren dierf, vu 16 op 18 Joer géif eropgoen. Wat elo schlussendlech am Aktiounsplang zeréckbehale gouf, dierfte mer jo dann an den nächste Stonne gewuer ginn.