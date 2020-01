Déi krank Stammzellen duerch gesonder vun engem geneteschen Zwilling ze ersetzen, ass déi eenzeg Manéier, fir d’Krankheet ze heelen.

Ma och zu Lëtzebuerg siche Leukemie-Patienten nom passende Spender. Wéi vill et der den Ament genee sinn, ass wéinst der Anonymitéit net gewosst. Ee vun hinnen ass de Rizo Agovic. Seng Famill huet an de soziale Medien en Opruff gemaach, fir dass sech nei Spender registréiere loossen.

Mam ëffentlechen Opruff soll dorop opmierksam gemaach ginn, wéi wichteg et ass, sech als Spender unzemellen. An dat geet ganz einfach.

"Den 8. Februar wäerten an der Gemeng zu Schëffleng vun 9 bis 13 Auer 10 benevole Infirmièren do sinn. Do kann ee sech dann informéieren an dann och registréiere loossen an et kritt een op der Plaz dann och direkt Blutt ofgeholl. An dann ass een och scho registréiert als Spender.", erkläert d'Enesa Agovic, d'Schwëster vum Rizo Agovic.

Analyséiert gëtt d’Blutt dann an der Stefan Morsch Stëftung an Däitschland. Wann ee bis an der Datebank dran ass, kann ee weltwäit mat engem Patient kompatibel sinn.

"Et ass wierklech wichteg, well et geet net just ëm de Rizo. Wann een net e Spender fir de Rizo gëtt, da kann ee wierklech och engem aneren d’Liewe retten.", esou nach d'Enesa Agovic.

12.000 Leit sinn zu Lëtzebuerg enregistréiert, weltwäit sinn et der 35 Milliounen. Ma et wier awer net ëmmer einfach, e passende Spender ze fannen.

"D’Stammzelle selwer ginn zu Birkenfeld bei der Stefan Morsch Stëftung erausgeholl. Dat ass wéi eng Dialys. Et gëtt een un eng Maschinn ugeschloss, déi eng Säit. D’Zelle ginn erausgefiltert an déi aner Säit kritt een da säi Rescht Blutt erëm. Oder an ënner 10% vun de Fäll ass et Knachemuerch. Dat gëtt aus dem Beckeknachen erausgeholl ënner Vollnarkos an do huet een dann e Spidolsopenthalt vun dräi Deeg.", erzielt d'Pia Gorza vun der Association Don de Moelle Lëtzebuerg.

Ee vun enger Millioun Mënschen ass kompatibel fir eng Stammzellespend. Dem David Lam säi geneteschen Zwilling gouf an den USA fonnt. Fir hien ass mat der Transfusioun e besonnesche Lien mam Spender entstanen.

"Do wësse mer, dass iergendwou op der Welt een deem anere säin Liewe gerett huet. An wann ech vu rette schwätzen, da geet et net dorëms, engem 50 Euro ze léinen, mä wierklech säi Liewe retten. Also déi Joren zanter menger Transplantatioun vum 14. September 2018, all déi Deeg, déi ech do zousätzlech krut, dat ass wéinst deem Spender.", esou den David Lam.