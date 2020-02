Wéinst der Alerte Rouge ginn um Méindeg eng ganz Partie Saachen ofgesot oder lafen an engem anere Modus. All Detailer hei op RTL.lu.

Si soss nach Eventer ofgesot, Schoulen oder Crèchen déi zoubleiwen, sot eis Bescheed via Mail op red[at]rtl.lu.

Keng Schoulflicht um Méindeg an den ëffentleche Schoulen

D'Schüler aus den ëffentleche Schoule sinn also entschëllegt, wa se net sollten an d'Schoul goen. D'Schoule bleiwen awer op, an et gëtt och e Service d'Accueil fir d'Schüler assuréiert. Et gi keng Coursen gehalen an d'Course mussen och net nogeholl ginn. Dat huet eis de Ministère bestätegt. D'Enseignante fir hiren Deel sinn awer an den ëffentleche Schoulen net fräigestallt.

Wat elo Privatschoulen ugeet, alignéieren déi sech ganz dacks um Ministère heescht et op Nofro hin. (Den Detail dozou méi déif an dësem Artikel).

De Schülertransport vum TICE fält dann um Méindeg och aus. Dat gouf RTL via Telefon matgedeelt.

D'Stater Schoul-Bussen fueren awer.

Keng Zeitungen

Wéi d'Post matdeelt, ginn um Méindeg de Moie keng Zeitungen ausgedroen. Wat déi normal Bréifpost ugeet, riskéiert et och zu Verspéidungen ze kommen.

Educatioun: Schüler fräigestallt (ëffentlech Schoulen)



Den Educatiounsministère huet an engem Communiqué e Sonndeg de Moie matgedeelt, dass wéinst der Alerte Rouge d'Schüler am Fondamental an an den ëffentleche Lycéeë vun de Course fräigestallt sinn. An de Schoulen, Lycéeën a Centre de compétences gëtt awer e Service d'accueil assuréiert. De BSI am LTPS ass och fräigestallt.

Och d'Europaschoul ass zou um Méindeg.

-Fir d'LASEP gëllt iwwerdeems dat nämmlecht, wéi fir de Rescht vun de Schoulen. Déi Jonk si fräigestallt. D'Personal vun der LASEP assuréiert e Service d'Acceuil.

Educatioun: Privat Schoulen

-De Lycée Privé Emile Metz alignéiert sech op d' "Dispense de la fréquentation des cours dans les écoles publiques" fir Muer de Méindeg 10.02.2020. Och den LPEM bleiwt op a bidd e "Service d'Accueil" fir seng Schüler.

D'selwecht bei de Privatschoule "Marie Consolatrice" zu Esch an "Saint-Anne" zu Ettelbréck.

-D'École privée Fieldgen dann deelt mat, dass d'Schüler, déi sech bei Aktivitéiten op fräiwëlleger Basis ageschriwwen hunn, gebiede sinn an d'Schoul ze kommen. All déi aner si fräigestallt.

-D'Sainte-Sophie alignéiert sech op d' "Dispense de la fréquentation des cours dans les écoles publiques" fir Muer de Méindeg 10. Februar 2020. E service d'accueil fir d'Schüler gëtt assuréiert.

-Vauban École + Lycée Français du Luxembourg Suite à l’avis de tempête de Météolux et au message du Ministère l’Éducation Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse luxembourgeois aux écoles publiques, je vous informe que les élèves de Vauban Ecole et Lycée Français de Luxembourg seront également dispensés de cours demain lundi 10 février par précaution. L’établissement restera ouvert pour assurer un accueil aux élèves qui viendraient.

Les enseignants et membres du personnel assureront l’accueil des élèves présents.

Les navettes scolaires ne circuleront pas pour les enfants du primaire.

Anne-Marie THIEBERT

D'St George's International School" bleift um Méindeg zou. D'Schüler si gebieden doheem ze bleiwen. Dat deelt den Dr. Christian Barkei mat.

L'International School of Luxembourg sera fermée demain lundi 10 février, suite à l'alerte rouge déclarée par Meteolux.

-D'Schüler zu Déifferdeng sinn och um Méindeg fräigestallt. Weider Detailer hei am Schreiwes.



-D'Waldschoul an d'Maison Relais Waldschoul zu Diddeleng hat scho virdrun matgedeelt, e Méindeg zouzebleiwen. D'Schüler kommen an der Brill-Schoul ënner. Den Accueil fir d'Kanner aus der Maison Relais ass an der Maison Relais Schwemm.

-D'Waldorfschoul um Lampertsbierg ass um Méindeg zou.

Schülertransport

Den Schülertransport vum TICE gëtt um Méindeg net assuréiert. Déi Busser fueren also net. D'Schüler, déi awer an d'Schoule fueren, sinn opgeruff den normalen ëffentlechen Transport ze notzen.

-D'Schoulbusser vun der Europaschoul fueren um Méindeg och net.

- D'Gemeng Munneref deelt mat: De Schoultransport fir d‘Grondschoul ass annuléiert. D‘Course vun der Regional Museksschoul Munneref sinn ofgesoot. D‘Crèche Spruddelmailchen bleiwt wéi gewinnt op. Dir sidd gebieden d'Poubelle réicht muer (10.02) de Moien vrun d‘Dier ze stellen.

Ofgesot ass och de Concert vum „Trierer Kaffeehaus-Orchester“ zu Veianen am Schlass

Zu Noumer ass kee Schoultransport.



Och zu Buurschent ass de Schülertransport annuléiert. Méi an dësem Schreiwes

Zu Béiwen, Bëschdref, Brouch, Huelmes an Tënten gëtt en Accueil an de Schoulgebaier assuréiert.

D’Kanner sollen an deem Duerf vum Accueil profitéieren, wou si och wunnen an net an een anert Duerf fueren. Si bleiwen och de ganzen Dag wärend de Schoulzäiten an deem Gebai. De Bus fiert viraussiichtlech den normalen Tour. Och d’Maison Relais Tënten a Bëschdref sinn normal op (moies fir den Accueil, an der Mëttesstonn an ab 16 Auer).

Musekschoulen

D'UGDA Museksschoul alignéiert sech un de Communiqué vun dem Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse an deelt mat, dass all Coursen an Examen e Méindeg ofgesot sinn an och d'Léierpersonal fräigestallt ass.

D'Direktioun vum Conservatoire du Nord (Dikrech & Ettelbréck) deelt mat, dass e Méindeg all d'Coursen ausfalen. Och d'Enseignante si fräigestallt.

D’Direktioun vun der Iechternacher Regionaler Musekschoul deelt mat, dass e Méindeg all d’Couren an Concoursen ausfalen. Och d’Enseignante si fräigestallt.

D'Direktioun vum Conservatoire vun Esch deelt mat, dass e Méindeg all d'Coursen ausfalen. Och d'Enseignante si fräigestallt.

Keng Coursen dann an der Museksschoul am Kanton Réiden um Méindeg.

- Communiqué par : Les Internats Jacques Brocquart asbl :

Pour la journée du lundi, 10 février 2020 les internats suivants:

Convict Episcopal à Luxembourg / Institution St-Willibrord à Echternach / Internat Jos Schmit à Diekirch / Internat Sainte-Anne à Ettelbruck / Internat Ste Marie à Mertzig et Internat du Nord (+Villa) à Wiltz ouvriront selon leurs temps d’ouverture respectifs usuels, afin d’assurer un service d’accueil à l’intention des élèves-internes qui s’y rendront.”

Flich

- Um Fluchhafen LuxAirport um Findel sinn och e sëllege Flich annuléiert. Destinatioune wéi Frankfurt, München, Amsterdam, Zürich a London si betraff.

D'Luxair recommandéiert, fir sech am Virfeld z'informéieren oder um +352 2456-1 unzeruffen.

D'Luxair deelt iwwerdeems mat, dass wéinst de Wiederkonditiounen um Sonndeg 3 Vollen op London-City an zréck an een op Paräis an zréck annuléiert gi sinn. Weider Ausfäll um Méindeg kéinten net ausgeschloss ginn, sou d'national Fluggesellschaft.

Aner ofgesote Manifestatiounen oder Zervisser

Wat den Offalltransport ubelaangt, sinn d'Awunner vun der Stad gebieden, keng Poubellë virun d'Dier ze stellen, déi vum Wand kënne wechgeblose ginn.

- E Méindeg sollt d'Press nei Ambulanze vum CGDIS presentéiert kréien. Well de CGDIS awer wuel vill am Asaz wäert sinn, gouf déi Pressevirstellung ofgesot an et gëtt no engem neien Datum gesicht.

- D'Valorluxsammlung zu Diddeleng ass ofgesot.

- Zu Esch bleiwen d'Maison Relais um Méindeg zou. Et gëtt en Accueil assuréiert, ma et ass den Opruff un d'Elteren, dach wann nëmme méiglech, mat de Kanner doheem ze bleiwen. De Pédibus zu Esch fält aus.

D'Tournée A vun de groe Poubelle fält dann och zu Esch ewech. D'Leit solle w.e.g. d'Poubellen nees eran huelen.

D'Workshoppen um Méindeg vun der Solidaritéitswoch am Mamer Lycée sinn ofgesot.

