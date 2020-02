Den 9. Oktober 2019 huet d’Gemeng Conter matgedeelt, datt si Plainte géint Onbekannt a géint ee Collaborateur vum CIGR Syrdall gemaach huet.

D’Gemeng Conter huet elo just eestëmmeg gestëmmt, fir als Member aus dem CIGR Syrdall auszetrieden.

Dat nodeems d’Zesummenaarbecht mat der Beschäftegungsinitiativ ëmmer méi schwéier gi wier. D’Conter CSV-Buergermeeschtesch Marion Zovilé-Braquet, déi Member am Verwaltungsrot ass, sot si wier ugebierelt ginn. Et hätt een e Mëttwoch de Moien nach en Temoignage vun engem fréiere Mataarbechter vum CIGR Syrdall héieren, deen iwwer Mëssstänn beriicht huet.

D’Gemeng Conter hat schonn am Oktober 2 Plainte gemaach, wéinst personellen a finanzielle Problemer. Am Raum sti Reprochen vun ënnert anerem Mobbing, sexuell Belästegung a "Vetternwirtschaft". D’Gemeng Conter mécht e Preavis vu 6 Méint an trëtt offiziell den 1. September aus der Beschäftegungsinitiativ aus.

Am CIGR Syrdall sinn iwwregens niewent Conter, déi jo elo net méi Member sinn, Nidderaanwen, Sandweiler, Schëtter, Jonglënster.

Wat war lass?

Et géing wéi gesot ëm Dysfonctionnementer esouwuel bei de Finanze wéi bei der Personalgestioun. Zanter Méint wier näischt geschitt. Den Exekutivbüro vum CIGR dementéiert dat, betount wat d’Faiten ugeet, datt nach näischt bewise wier. De finanzielle Volet betrëfft ënnert anerem Aarbechten un engem Gebai zu Sandweiler, bei där ee keng Devise gesinn hätt, Rechnungen, déi net de Reegelen no verwalt goufen, de Verdacht op Nepotismus. D’Personal géif sech ënner Drock gesat fillen, hätt Angscht, Verschiddener wieren am Krankeschäin.

No an no kommen an der Press weider Reprochen un d’Liicht: schonn zanter Jore géifen et finanziell Onreegelméissegkeete ginn, Mataarbechterinne wiere sexuell belästegt ginn, anere wiere gemobbt ginn, et wieren Aarbechte bei Memberen aus dem Verwaltungsrot doheem gemaach ginn.

D’Gemeng Conter fuerdert, datt de Coordinateur suspendéiert gëtt, bis d’Situatioun gekläert ass. Enn Oktober deelt de Parquet mat, datt d’Dossiere wéinst de Plainte vun der Gemeng Conter an enger Denonciatioun vum Aarbechtsminister am Gaange wieren, gekuckt ze ginn. Eng éischt Plainte vun der Gemeng Conter vum Mee wier klasséiert ginn. De Verwaltungsrot vum CIGR Syrdall decidéiert, de Mataarbechter, géint deen d’Reproche sech riichten, ze verwarnen.