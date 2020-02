D'ADEM hat am Abrëll Plainte deposéiert géint dee Mann, dee sengerzäit als Agent chômage dohin detachéiert war.

Tëscht Februar an Abrëll zejoert ware bal 95.000 € zu Laaschte vun der ADEM verontreit ginn: Zanter en Donneschdeg de Moie kréien dowéinst um Stater Geriicht 3 Männer vun tëscht 44 an 51 Joer de Prozess gemaach. Woubäi nëmmen dem 46 Joer alen Haaptbeschëllegten „Détournement par fonctionnaire public“ virgehäit gëtt.

D'ADEM hat am Abrëll Plainte deposéiert géint dee Mann, dee sengerzäit als Agent chômage dohin detachéiert war. Hien, dee sech ëm d’Ausbezuele vu Chômageindemnitéite bekëmmert huet, hat den informatesche System sou manipuléiert, dass d'Indemnitéiten amplaz un iwwer 50 Chômeuren op säin eegene Kont goungen.

Den zwee aneren Ugekloten hat hien eng 33.500 € vun där ganzer Zomm iwwerwisen an déi him e bestëmmten Deel zréckginn.

En Donneschdeg de Moien huet den Haaptbeschëllegten ee vun de Matugeklote belaascht: Deen hätt Drock op hie gemaach. Wouropshin de President vum Geriicht sot: „Dat hutt Der bis elo nach net erzielt!“ - „Ech fäerten en!“, war dem Haaptbeschëllegte seng Äntwert dorop. Hien hätt en informatescht Lach entdeckt, vun deem hie profitéiere kéint, dat gemellt, awer gesot kritt, et géif een de Leit vertrauen. Hien hätt ni am Kapp gehat, fir dovun ze profitéieren, net gehandelt, fir sech ze beräicheren, d'Suen awer ausginn. De Matugekloten huet iwwerdeems betount, hien hätt un e Feeler vun der ADEM geduecht an net opgepasst.

Um Ufank vun der Sëtzung hat eng Chef de service vun der ADEM erkläert, d'Affär wär opgeflunn, wéi Suen zréckkoumen, déi un den Haaptbeschëllegten iwwerwise gi waren. Et wär een där Saach op de Fong gaangen; dobäi wär opgefall, dass dat méi dacks geschitt wär. Den Haaptbeschëllegten, deen 2013 bei d'ADEM schaffe koum, wär direkt an d'Direktioun geruff an och entlooss ginn, nodeems hien d'Faiten zouginn hat. Den Zeie sot och, ouni dee Retour vu Suen hätt een dat net erausfonnt. Wat de President vum Geriicht zur Remark beweegt huet: „Wann 30 Leit dat do géife maachen, da wär séier näischt méi do!“ Haut wär et net méi méiglech, fir Suen op den eegene Kont z'iwwerweisen, huet d'Fra nach deklaréiert. Vum zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire war et ënnert anerem d'Ausso, dass den Haaptbeschëllegten zu Protokoll ginn hätt, hien hätt säi Chef iwwert deen informatesche Problem informéiert, geschitt wär awer näischt.

Dëse Prozess dierft den 3. Mäerz ofgeschloss ginn.