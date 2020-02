Zejoert krut de Kanner-Jugendtelefon 3.039 Duerstellunge vu sexuellem Mëssbrauch u Kanner gemellt.

Dat confirméieren d'Justizministesch Sam Tanson, de Minister fir bannenzeg Sécherheet François Bausch an den Educatiounsminister Claude Meisch dem Nancy Kemp-Arendt an hirer gemeinsamer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert.

2.521 där Duerstellunge waren illegal, 2.327 dovu goungen un d'Police virun. D'lescht Joer sinn iwwregens op de Lëtzebuerger Geriichter 25 Leit an deem Kontext verurteelt ginn, woubäi et hei am Land keng Therapië gëtt fir Auteure vun esou Strofdoten.

PDF: Parlamentaresch Fro "Sexuelle Mëssbrauch vu Kanner"