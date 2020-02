"D'Cour de Cassation annuléiert 2 Urteeler vun Abrëll an Oktober 2014 vun der Cour d’appel. D'Affäre mussen zréck op dat Geriicht an anerer Zesummesetzung.

Sou heescht et am Urteel vun där Cour de Cassation zu enger Affär, an där et ëm Bedruch an ëm Faillite goung.

Cour de Cassation/Reportage Eric Ewald

Um Stater Geriicht war eng Persoun dowéinst an 1. Instanz zu enger Prisongsstrof mat deelweis Sursis an zu enger Geldstrof verurteelt ginn. D'Cour d’appel hat dem Condamnéierten de Sursis an zweeter Instanz entzunn an de Rescht vun der Strof sou belooss. Am Juni zejoert hat dunn e Vertrieder vum Ministère public festgehalen, dass e Riichter beim Urteel um Fong vun der Cour d'appel géint déi Persoun dobäi war, nodeems hien ewell als Member vun der Chambre du Conseil vun där Cour d’appel bei engem Urteel dobäi war, duerch dat d'Persoun net provisoresch op fräie Fouss komm war. Dat géif eng Violatioun vun engem Artikel vum Gesetz vu Mäerz 1980 iwwert d’Organisation judiciaire duerstellen. Deen Artikel gesäit vir, dass Riichter, déi virdrun als Member vun der Chambre du Conseil vun der Cour d’appel iwwer eng Mise en liberté decidéiert hunn, net dono kënne bei Urteeler an där Affär dobäi sinn.

D'Cassatiounsriichter halen an hirem Urteel fest, dass de Piècen no, déi si zu Gesiicht kruten, de betraffene Riichter bei deenen zwee Urteeler vun der Cour d'appel am Joer 2014 dobäi war. Well hien do virdrun an därselwechter Affär beim Urteel vun der Chambre du conseil vun der Cour d’appel am Joer 2011 dobäi war, mussen déi zwee Urteeler vun 2014 casséiert ginn, well deen entspriechenden Artikel vum Gesetz vu Mäerz 1980 iwwert d’Organisation judiciaire violéiert gouf. D'Gesetz géif eben d'Nullitéit vun den Decisioune virgesinn, bei deenen dee betraffene Riichter dobäi war.