E puer vun deene gréissten Immobilien- an Terrainsbesëtzer zu Lëtzebuerg verdénge Milliounen a bezuelen dorobber awer – ganz legal – nëmmen 0,01 Prozent u Steieren. Méiglech mécht dat eng Form vu Fongen, déi u sech auslännesch Investisseure sollt unzéien, ma déi haut am grousse Stil vun enger Rei Lëtzebuerger Grondbesëtzer a Promoteure genotzt gëtt, fir méiglechst wéineg bis kuerz keng Steieren ze bezuelen.

Riets geet vu „Fonds d'investissement spécialisé“, déi an Terrainen an Immobilien investéieren. Fir Fonge fält just eng Taxe d'abonnement vun 0,01 Prozent pro Joer un. Loyeren oder aner Recetten, déi een an där Zäit erakritt, ginn iwwerhaapt net besteiert. A genau dat, gëtt vun Experte kritiséiert.

Problematesch ass dës Zort Fong awer just wann domat zu Lëtzebuerg an Immobilien an Terrainen investéiert gëtt. De Guy Heintz, fréieren Direkter vun der Steierverwaltung.

„Et ass esou, dass d'Fongen u sech net als Solch abusiv sinn. Et geet ebe just drëm wéi wäit ginn se besteiert. An et ass esou, wann een an Obligatiounen investéiert, wou d'Zënsen elo relativ niddreg sinn, oder an Aktien, dat ass ëmmer e gewësse Risiko, et kann een och vill verléieren. Mä bei Immobilien, speziell hei zu Lëtzebuerg, weess een, wann een an Immobilien investéiert, dee Wäert hëlt net of. Aus deem Grond, ginn déi Plus-valuen, déi do entstinn, net direkt besteiert, oder ginn herno evitéiert besteiert ze ginn, wärend bei engem Normalstierflechen, deen en Terrain oder en Haus verkeeft, dass déi Plus-value besteiert gëtt.“

Där Meenung ass och de fréiere Buergermeeschter vu Schieren André Schmit. Hie schafft bis haut fir verschidde Fongen, ma dës speziell Form, déi a Lëtzebuerger Immobilien investéiert, suergt a sengen Ae fir zousätzlechen Drock op dee souwisou scho strapazéierten Immobiliëmarché. Ëmmerhi kënnen esou Investisseuren einfach Interessenten ëmmer iwwerbidden an drécken domat de Präis weider an d'Luucht.

Ausserdeem wier et steierlech gesinn, net fair: „Dat ass mäi But an dat sollt och der Regierung hire But sinn, fir dass jidderee steierlech gläich behandelt gëtt, ob ech mäin Haus elo an eng Locatioun ginn, direkt oder iwwert ee Fong, dass ech genau esou besteiert ginn, well et gëtt keng Ursaach, fir et anescht ze besteieren.“

Wann een sech gutt uleet, muss ee mol keng Steiere bezuelen, wann ee säi Kapital erëm wëll aus dem Fong eraushuelen. Eng Circulaire vun der Steierverwaltung seet nämlech, dass een no 6 Méint net méi op Plus-Valueë besteiert gëtt, wann engem manner wéi 10 Prozent vum Gesamtkapital vum Fong gehéieren.

Deemno muss ee just dofir suergen, dass nach genuch aner Investisseuren hir Immobilien an Terrainen an dee selwechte Fong stiechen. Esou dass um Enn jidderengem maximal 10 Prozent vum Kapital gehéieren.

Dofir gëtt et sougenannt „Umbrella“, also „Prabbeli“-Fongen. Déi sinn an eng Rei Kompartimenter opgedeelt, déi onofhängeg vunenee geréiert ginn. Gläichzäiteg suergt een iwwert dee Wee dofir, dass deenen eenzelen Investisseuren net méi wéi 10 Prozent vum Kapital gehéieren.

Am Koalitiounsaccord vun der aktueller Regierung steet, dass ee géint d'Abusen duerch esou Fonge wéilt virgoen. Geschitt ass op deem Plang awer bis ewell näischt.

Iwwer d'Wunnengsproblematik gouf et och ee Gespréich mam Max Leners vun der Fondatioun Robert Krieps (eng Denkfabréck no vun der LSAP). Hie war um Freideg Invité um Plateau vum RTL-Journal.

Millioune mat Immobilien an Terraine verdéngen, an trotzdeem kaum Steiere bezuelen. Dat geet mat sougenannte Fonds d'investissement spécialisé, déi zu Lëtzebuerg an Immobilien an Terrainen investéieren. Fir de Max Leners, Member vun der Fondatioun Robert Krieps, enger Denkfabréck, déi der LSAP no steet, ass dat eng Ongerechtegkeet, déi dréngend misst ofgeschaaft ginn. Eng aner méiglech Mesure wier a sengen Aen eng Grondsteier, déi virop déi Leit géif treffen, déi hir Terrainen am Bauperimeter net bebauen. De Bauperimeter ze vergréisseren, wéi d'CSV dat proposéiert hat, kënnt fir de Max Leners awer nëmme punktuell a Fro. Hie war Invité am Journal op der Tëlee.

„Mir kënnen op deem aktuellen Terrainen, déi am Bauperimeter sinn, kënne mer 50 bis 80.000 Haiser bauen. Ech mengen, komm mir mobiliséieren déi Bauterraine mol. An eng punktuell Erweiderung, wou et Sënn mécht, jo. Wou gutt Mobilitéitskonzepter virleien, wou gutt un den ëffentlechen Transport ugebonnen ass, ganz gären. Mä komm mir halen op, dat Land weider ze versiedelen a mir maachen eppes géint Spekulatioun. A Plaz hei de Bauterrain wëllen opzemaachen, fir dass weider Groussgrondbesëtzer nach méi Terrain kafen.“

D'Regierung misst sech fir méi Steiergerechtegkeet asetzen an och d'Méiglechkeet limitéiere fir auslännesch Investisseuren am Grand-Duché an Immobilien z'investéieren, esou de Max Leners.