D'Europaschoul an d'International School of Luxembourg appelléieren, d'Kanner sollen doheem bleiwen, wa se an enger Risikoregioun Vakanz gemaach hunn.

D'Europaschoul huet op hirem Internetsite een deementspriechenden Opruff gemaach.

Bei der International School of Luxembourg, goufen d'Eltere via SMS informéiert.

D'Schüler sollen eréischt 14 Deeg no hirem Retour zeréck an d'Schoul kommen.

Als Risikogebitt agestuuft goufen:

China, Hong Kong, Macao, Singapur, Südkorea, grad ewéi dës Gemengen an Italien: Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini, Vo Euganeo, Crema, Bergamo.

An Italien goufe jo 11 Stied an Uertschaften am Norde vum Land a Quarantän gesat an ëffentlech Veranstaltungen annuléiert. Hei zu Lëtzebuerg kréie mer op Nofro hi vum Gesondheetsministère matgedeelt, datt d‘Evolutioun vu ganz no gekuckt gëtt a Mesuren eventuell kéinten a Kraaft gesat ginn. Dat awer eréischt no Analys vum europäeschen Center fir Krankheeten a Preventioun. Et gëtt zu Lëtzebuerg nach ëmmer kee Fall ze mellen, heescht et weider.