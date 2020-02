Den Donneschdeg 27. Februar ass nees Jobdag op RTL. Tëscht 8 an 18 Auer probéiert RTL, zukünfteg Patronen an Employéen zesummenzebréngen.

All déi ausgeschriwwe Plazen op Jobdag.rtl.lu

Schonn vun 8 Auer un en Donneschdeg de Moien kënnen d'Leit, déi den Ament op der Sich no enger Aarbecht sinn, sech bei 60 verschiddene Patronen aus dem privaten an dem staatleche Secteur virstellen an hir Chance op en neien Job versichen.

Et kann een d'Patronen och iwwer What's App kontaktéieren um 621 880 333

Den 28. Mee ass déi nächst Editioun op der Cloche d'Or.