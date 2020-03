E Sonndeg am Nomëtteg huet de Gesondheetsministère matgedeelt, datt sech eng 5. Persoun hei am Land mam Coronavirus infizéiert huet.

Wéi d'Santé an engem Communiqué schreift, wier d'Persoun viru kuerzem aus dem Elsass erëmkomm.

E Samschdeg war jo eréischt e 4. Fall gemellt ginn.

Wie sech iwwert de Coronavirus informéiere wëll, kann dat iwwert d'Hotline 8002 8080 maachen oder iwwert den Internetsite vum Gouvernement. Wann ee sollt mengen, Symptomer ze hunn, an ee grad aus enger Risikoregioun zeréck heem koum, soll een net bei den Dokter oder an d'Urgence goen, mä d'Hotline uruffen. Well ee soss aner Persoune kéint mam Coronavirus ustiechen.

Schreiwes vum Gesondheetsministère

COVID-19 au Luxembourg: 5e cas (8.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé La Direction de la santé informe qu'un cinquième cas infecté avec le coronavirus COVID-19 a été diagnostiqué aujourd'hui. La personne revient d'un séjour en Alsace.

La personne concernée est prise en charge selon la procédure habituelle.

La Direction de la santé continuera à informer le public de manière régulière.

Le public est invité à consulter la FAQ disponible sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus pour les renseignements d'ordre général et les gestes de prévention à adopter ou d'appeler la hotline sous le numéro 8002 8080.

Le gouvernement tient à rappeler que les personnes présentant des symptômes d'une infection (toux, fièvre ou problèmes respiratoires) et rentrant d'une zone à risques, ne doivent pas se rendre chez le médecin ou aux urgences, mais sont censées appeler le 8002 8080 ou, en cas d'urgence, le 112. Finalement, elles sont appelées à ne pas rendre visite à des personnes vulnérables.